Белоруссия заблокировала въезд литовских грузовиков на общей границе
Власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, сославшись на односторонние меры Вильнюса.
Белоруссия ограничила движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов с литовской регистрацией на белорусско-литовском участке государственной границы, передает ТАСС. Документ, утверждающий введение ограничений, подписал премьер-министр Александр Турчин.
В кабмине Белоруссии объяснили, что такие меры стали реакцией на неоднократное и неожиданное закрытие пунктов пропуска со стороны Литвы без предупреждений, что нарушило транспортное сообщение.
В сообщении Совета министров отмечается: «Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы».
В правительстве подчеркнули, что решение направлено на защиту интересов белорусских и иностранных перевозчиков. После закрытия части границы с Литвой и последовавшей переориентации транспортных потоков на польское и латвийское направления на этих пунктах образовались серьезные заторы. Введенные ограничения, по словам чиновников, соразмерны и предназначены для защиты участников внешнеэкономической деятельности от последствий шагов литовских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, литовская государственная компания прекратит транспортировку грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область после завершения переходного периода по санкциям Британии и США. Белорусские власти заявили, что Литва официально ограничила пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай» до 1 декабря 2025 года. Литовское правительство приняло решение приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.