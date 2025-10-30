Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Погранкомитет Белоруссии подтвердил закрытие границы с Литвой
Власти Белоруссии сообщили, что Литва официально ограничила пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай» до 1 декабря 2025 года.
Власти Белоруссии сообщили о получении официального уведомления о введении Литвой ограничений на пересечение совместной границы, передает Telegram-канал Погранкомитета Белоруссии.
Уведомление поступило от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, в нем сказано, что правительство Литвы 29 октября 2025 года приняло постановление «Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики».
В сообщении ведомства указано: «В адрес органов пограничной службы Беларуси поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление «Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики».
Согласно информации белорусской стороны, новые меры ограничат передвижение граждан и транспортных средств через пункт пропуска «Мядининкай» до часа ночи по местному времени первого декабря 2025 года. В настоящее время другие пункты пересечения границы между странами работают в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы приняло решение приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предлагал закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.