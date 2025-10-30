Погранкомитет Белоруссии подтвердил закрытие границы с Литвой

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Белоруссии сообщили о получении официального уведомления о введении Литвой ограничений на пересечение совместной границы, передает Telegram-канал Погранкомитета Белоруссии.

Уведомление поступило от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, в нем сказано, что правительство Литвы 29 октября 2025 года приняло постановление «Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики».

Согласно информации белорусской стороны, новые меры ограничат передвижение граждан и транспортных средств через пункт пропуска «Мядининкай» до часа ночи по местному времени первого декабря 2025 года. В настоящее время другие пункты пересечения границы между странами работают в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы приняло решение приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предлагал закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.