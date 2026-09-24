Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
В Белоруссии опровергли фейк о предотвращении диверсии в России
Сообщения о предотвращении белорусскими спецслужбами диверсии на стратегическом объекте в России оказались вбросом, распространенным через поддельный канал.
Информация о пресечении белорусскими силовиками атаки на стратегический российский объект оказалась недостоверной, передает ТАСС со ссылкой на разоблачающий фейки канал «Народный антифейк».
В ложном сообщении утверждалось, что координация группы велась с территории Украины, а Белоруссия рассматривалась как транзитный маршрут для переброски оборудования и беспилотников.
«Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – подчеркнули авторы канала.
Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами якобы предотвратили диверсию на российской территории, которую координировали с Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.