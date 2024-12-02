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Путин заявил о климатическом колониализме со стороны Запада
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страны Африки и Латинской Америки обвиняют Запад в навязывании дорогих технологий в рамках климатической политики.
Один из участников встречи рассказал главе государства, что недавно посещал профильное мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по защите окружающей среды и реальный их эффект, сообщил ТАСС.
«Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», – отметил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и ранее заявлял, что западные страны используют климатическую повестку в своих неоколониальных интересах.