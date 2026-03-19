Минск предостерег соседей от слухов про нападение со стороны Белоруссии
Белорусские военные начали внезапную проверку боеготовности войск, она носит исключительно оборонительный характер, иные слухи же по этому поводу являются провокациями, заявил глава Генштаба страны Павел Муравейко.
Маневры продлятся с 19 по 25 марта, соседним странам не стоит спекулировать по поводу активности белорусских военных, сказал Муравейко, передает РИА «Новости».
«Хочу сразу предупредить наших западных и южных соседей: места проведения учения находятся на значительном удалении от государственной границы, и все инсинуации о том, что Республика Беларусь готовится к нападению на какую-либо из соседних стран, являются ни чем иным, как провокацией», – указал он.
Замминистра обороны подчеркнул, что тренировки стали одной из главных фаз комплексной проверки. Действия армии не несут угрозы и направлены исключительно на отработку обороны.
Ранее , Польша и Литва поднимали самолеты-разведчики на фоне внезапной проверки белорусских сил ПВО. Муравейко опровергал наличие планов по нападению на страны Прибалтики.