Tекст: Дарья Григоренко

Интервью с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым транслировал телеканал «Россия-24». По его словам, украинский режим не заинтересован в достижении мира, поскольку это невыгодно инициаторам конфликта, находящимся за пределами Украины, передает ТАСС.

Рыженков подчеркнул: «Главные зачинщики сидят там, как мы говорим, за Бугом от белорусской границы. И им нужно это продолжение. Они пытаются руками Украины ослабить Россию. Они пытаются решить свои экономические вопросы».

Министр добавил, что цели, которые зачинщики ставили перед собой, пока не достигнуты. Рыженков отметил, что, по мнению этих сторон, пока не настал момент завершения конфликта, так как, с их точки зрения, задачи по ослаблению России и получению выгод не выполнены до конца.

Ранее Рыженков заявил, что Минск предлагал использовать белорусскую территорию в качестве площадки для переговоров по прекращению конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.