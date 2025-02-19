Лавров призвал «разгрести» наследие администрации Байдена для диалога с США

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, заявил, что Москве и Вашингтону необходимо справиться с наследием администрации экс-президента США Джо Байдена, которая разрушала основы долгосрочного сотрудничества между странами, передает ТАСС.

«Пока надо "разгрести" наследие администрации Байдена, который делал все, чтобы разрушить даже первые признаки, фундамент долгосрочного партнерства между нашими странами», – подчеркнул Лавров.

По его словам, могут быть созданы условия для переговоров по вопросам безопасности и стратегической стабильности между Россией и США. Он отметил, что национальные интересы двух стран никогда не будут полностью совпадать, однако в тех случаях, когда стороны находят общие точки соприкосновения, они должны извлекать из этого максимальную взаимную выгоду. «Национально интересы никогда не совпадут полностью, по большей части они расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны, но там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», – заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс с США в Эр-Рияде дал хороший импульс, однако для достижения результатов потребуется большая работа. Он также подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.