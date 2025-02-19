С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков сообщил о хорошем импульсе от переговоров с США
Песков оценил переговоры с США в Эр-Рияде как хороший импульс
Переговорный процесс с США в Эр-Рияде дал хороший импульс, однако для достижения результатов потребуется большая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что был сделан первый важный шаг, однако пока рано делать окончательные выводы из прошедших переговоров. Песков добавил, что настрой участников встречи был деловым, и выразил ожидание первых осязаемых результатов, сообщает ТАСС.
На встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, представители России и США обсудили проблемы двусторонних отношений. Также они сделали первые шаги к началу переговоров, касающихся украинского конфликта. По словам Пескова, данный импульс в переговорах может стать основой для дальнейших действий и обсуждений.
Ранее Песков отметил важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта и подчеркнул политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.
Спикер МИД Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув положительную оценку встречи обеими сторонами.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv выразила обеспокоенность тем, что на фоне переговоров с США в Эр-Рияде Россия выглядит как победительница.