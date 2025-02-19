Песков сообщил о хорошем импульсе от переговоров с США

Песков оценил переговоры с США в Эр-Рияде как хороший импульс

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что был сделан первый важный шаг, однако пока рано делать окончательные выводы из прошедших переговоров. Песков добавил, что настрой участников встречи был деловым, и выразил ожидание первых осязаемых результатов, сообщает ТАСС.

На встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, представители России и США обсудили проблемы двусторонних отношений. Также они сделали первые шаги к началу переговоров, касающихся украинского конфликта. По словам Пескова, данный импульс в переговорах может стать основой для дальнейших действий и обсуждений.

Ранее Песков отметил важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта и подчеркнул политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.

Спикер МИД Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув положительную оценку встречи обеими сторонами.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv выразила обеспокоенность тем, что на фоне переговоров с США в Эр-Рияде Россия выглядит как победительница.