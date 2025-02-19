Песков: Переговоры в Эр-Рияде стали шагом к мирному урегулированию на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, прошедшие в Эр-Рияде переговоры между Россией и США являются важным шагом к будущему мирному урегулированию на Украине, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что на встрече была проявлена значительная политическая воля обеими сторонами, что может создать условия для выгодного мирного договора.

По его словам, «сделан очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора».

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о назначении переговорщика по украинскому вопросу после того, как США определятся с выбором своего представителя.

Кроме того, во время переговоров делегации Москвы и Вашингтона обсуждали план восстановления российско-американских отношений.

Песков отметил, что это обсуждение было направлено на создание условий для восстановления двусторонних связей.

Напомним, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран.

Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.