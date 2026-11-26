При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Финляндия решила продлить позволяющий не принимать мигрантов закон
Финляндия решила продлить на два года позволяющий не принимать мигрантов закон
Власти Финляндии намерены продлить действие закона, позволяющего ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища на границе, до конца 2028 года, сообщило министерство внутренних дел республики.
Срок действия закона о безопасности границ, который помогает Финляндии бороться с нелегальной миграцией, будет продлен на два года – до 31 декабря 2028 года, говорится в сообщении на сайте МВД Финляндии. Президент страны должен утвердить предложение правительства в пятницу.
Закон устанавливает условия, при которых правительство может ограничить прием заявлений о международной защите на ограниченном участке национальной границы Финляндии и в ее непосредственной близости. Его применение требует отдельного решения правительства и допускается только в том случае, если иные средства недостаточны для защиты суверенитета или национальной безопасности Финляндии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе финский парламент одобрил продление пока ни разу не применявшегося закона о выдворении беженцев на границе с Россией до конца 2028 года.
В сентябре кабмин Финляндии инициировал продление этого закона.
В мае МВД Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России из соображений безопасности.