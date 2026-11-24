Tекст: Игорь Иножарский

В центре Мадрида у станции Сол несколько недель назад проходили одни из самых массовых за последние годы протестов против дороговизны жилья, сейчас палаточный лагерь разогнан полицией, но недовольство граждан сохраняется на фоне досрочных выборов, назначенных премьер-министром Педро Санчесом на воскресенье, пишет Bloomberg.

Формально экономика Испании растет более чем вдвое быстрее средних темпов по зоне евро, сокращается дефицит бюджета и безработица, однако рост цен на жилье для молодых работников почти в два раза опередил рост их зарплат, из-за чего две трети жителей страны младше тридцати четырех лет продолжают жить с родителями, а страну потрясли крупные железнодорожные катастрофы и стихийные бедствия. «Они должны были защищать нас, но просто защищали свои интересы и интересы людей с деньгами, – сказала студентка Саломе Иглесиас. – Правительство снова и снова все портило».

Иглесиас подрабатывает случайными работами, живет с родителями в центре Мадрида, не может позволить себе отдельное жилье и заявляет, что система «сломана», поэтому не собирается голосовать. В материале отмечается, что почти 2 млн домохозяйств оказываются за чертой бедности после уплаты аренды, а экономист ING Пабло Мюлле подчеркивает, что сильные макропоказатели не означают улучшения жизни «среднего человека».

Санчес объявил досрочные выборы после провала попытки провести экстренные жилищные меры и сейчас отстает в большинстве опросов от лидера правоцентристской Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, тогда как возможный союз Народной партии и выступающей против миграции Vox может получить устойчивое парламентское большинство; при этом Vox связывает рост миграции с дефицитом жилья, низкими зарплатами и напряжением в системе здравоохранения.

На фоне роста цен на жизнь в Испании прокатилась серия забастовок железнодорожников, врачей и учителей, всплеск возмущения вызвало выселение 87-летней пенсионерки, погибшей вскоре после повышения арендной платы, а уровень жизни, по данным Bloomberg, за два десятилетия вырос для домохозяйств лишь примерно на одиннадцать процентов в реальном выражении, что подпитывает тезисы правых политиков о том, что «Испания больше не работает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер коалиции EH Bildu Горка Элехабарриета заявил о готовности баскских левых сепаратистов противостоять ожидаемому правительству правых после выборов в испанский парламент. В тот же день экономический координатор Народной партии Испании Альберто Надаль пообещал в случае победы на досрочных выборах провести аудит финансов и снизить налоги. В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо провели напряженные телевизионные дебаты перед всеобщими выборами.