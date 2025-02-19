Песков: Отношения России и США ожидает реанимация и реставрация

Песков заявил о необходимости реанимации и реставрации отношений России и США

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля заявил о необходимости последовательного подхода к восстановлению двусторонних отношений между Россией и США, передает ТАСС.

По его мнению, отношения требуют сначала реанимации, а затем реставрации для полной нормализации взаимодействия.

Песков подчеркнул, что нынешнее состояние отношений между двумя странами требует как скорейшего вмешательства, так и постепенной работы над восстановлением прежнего уровня сотрудничества.

Он также добавил, что текущая ситуация требует особого внимания и деликатного подхода для достижения устойчивого диалога и взаимопонимания между государствами. По его словам, важно учитывать исторические особенности и накопленный опыт в процессе восстановления.

Ранее в Кремле отметили важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта, подчеркнув политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.

Напомним, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран.

Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.