С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков: Отношения России и США ожидает реанимация и реставрация
Песков заявил о необходимости реанимации и реставрации отношений России и США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.
Представитель Кремля заявил о необходимости последовательного подхода к восстановлению двусторонних отношений между Россией и США, передает ТАСС.
По его мнению, отношения требуют сначала реанимации, а затем реставрации для полной нормализации взаимодействия.
Песков подчеркнул, что нынешнее состояние отношений между двумя странами требует как скорейшего вмешательства, так и постепенной работы над восстановлением прежнего уровня сотрудничества.
Он также добавил, что текущая ситуация требует особого внимания и деликатного подхода для достижения устойчивого диалога и взаимопонимания между государствами. По его словам, важно учитывать исторические особенности и накопленный опыт в процессе восстановления.
Ранее в Кремле отметили важность переговоров в Эр-Рияде как шага к мирному решению украинского конфликта, подчеркнув политическую волю России и США для достижения выгодного соглашения.
Напомним, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран.
Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.