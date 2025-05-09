На Камчатке стартовало празднование Дня Победы торжественным шествием войск

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На Камчатке стартовало празднование Дня Победы торжественным шествием войскПравда и победа
На Камчатке и Чукотке прошли парады и акции ко Дню Победы
Первые торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, начались на Камчатке с военного парада, в котором участвовуют около 1 100 человек.
Празднование 80-й годовщины Дня Победы стартовало на самых восточных рубежах страны, передает ТАСС. В Петропавловске-Камчатском в парадном строю прошли около 1 100 военнослужащих и сотрудников различных ведомств.
В колонне впервые шли барабанщики Камчатского государственного технического университета и юные казаки профильных классов.
«Колонна барабанщиков курсантов Камчатского государственного технического университета впервые открыла праздничное мероприятие, за ними проследовала рота почетного караула», – сообщили в российском военном ведомстве.
В течение дня на Камчатке запланированы выступления военного оркестра, выставка боевой техники и тематические праздничные площадки. В 13:00 начнется шествие «Бессмертного полка», а завершатся торжества вечерним салютом.
На Чукотке торжества открылись в Анадыре, где в шествии «Бессмертного полка» примут участие около 6 тысяч человек. Также запланированы праздничный митинг, парад войск гарнизона и концерт с участием местных и приглашенных артистов. Финалом праздника станет салют в 22:00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что решающая роль в разгроме нацизма принадлежала Советскому Союзу. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры примут участие в параде Победы в Москве 9 мая. Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.