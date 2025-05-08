Путин: Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, визит Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул: «Завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы». Он также отметил, что Россия и Китай выступают за сохранение исторической правды о Победе как общей ценности для всего человечества, противодействуя попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма.

Глава государства также сообщил о договоренности с Си Цзиньпином отметить в сентябре в Пекине 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить память советских и китайских воинов, сражавшихся против японского милитаризма.

Ранее в ходе встречи с президентом России Путиным китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне. Кроме того, Путин заявил о намерении посетить Китай на 80-летие победы над Японией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в рамках переговоров с Си Цзиньпином заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо.