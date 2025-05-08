Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией

Путин заявил о намерении посетить Китай на 80-летие победы над Японией

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин сообщил о своей готовности принять приглашение и посетить Китай на торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в узком составе.

В ходе встречи Путин отметил: «Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате».

Российский президент подчеркнул важность совместной памяти о Второй мировой войне и поддержал развитие отношений с Китаем.

В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.