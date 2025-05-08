При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.9 комментариев
Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией
Путин заявил о намерении посетить Китай на 80-летие победы над Японией
Президент России Владимир Путин выразил благодарность за приглашение и подтвердил готовность лично присутствовать в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин сообщил о своей готовности принять приглашение и посетить Китай на торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в узком составе.
В ходе встречи Путин отметил: «Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате».
Российский президент подчеркнул важность совместной памяти о Второй мировой войне и поддержал развитие отношений с Китаем.
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