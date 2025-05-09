В Южно-Сахалинске состоялся парад в честь 80-летия Победы

Tекст: Денис Тельманов

Торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Южно-Сахалинске на площади Победы, передает ТАСС. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, кадеты и казаки.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина на острове Шумшу создается мемориальный комплекс в честь героев Курильской десантной операции.

Командовал парадом и. о. начальника штаба 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Сергей Ерещенко, принимал парад и. о. командира 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Андрей Гречка. Он почтил память погибших в Великой Отечественной войне и отметил участие в параде ветеранов специальной военной операции. Парад начался с прохода знаменной группы.

За ними прошли солдаты в форме красноармейцев с винтовками Мосина, военнослужащие 39-й отдельной гвардейской краснознаменной мотострелковой бригады, офицеры 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й бригады.

Также в параде участвовали военнослужащие-женщины, сотрудники ФСИН, МЧС, ФСБ, юнармейцы, кадеты и казаки.

В составе механизированной колонны проехали БМ-13 «Катюша», автомобили УАЗ «Патриот», БТР-80, радиостанции «Артек», командно-штабные машины на базе «Камазов», машины «СПН-4», пушки «Гиацинт-Б», системы залпового огня «Град» и «Ураган», ЗРК С-400 «Триумф» и БРК «Бастион».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке стартовали первые торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, с военного парада с участием около 1 100 человек.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование, были полностью сорваны.

Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.