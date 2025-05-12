Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Биткойн превысил отметку в 105 тыс. впервые с января
Стоимость биткойна на Binance выросла до 105 тыс. долларов
Курс биткойна на короткое время достиг 105,032 тыс. долларов, обновив максимум последних трех месяцев.
Стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance превысила 105 тыс. долларов впервые с конца января, передает ТАСС. По состоянию на 04:05 мск курс биткойна увеличился на 0,34% и составил 105,032 тыс. долларов.
Спустя несколько минут, к 04:19 мск, цена скорректировалась до 104,495 тыс. долларов, что означало снижение на 0,61%. Предыдущий раз биткойн поднимался выше 100 тыс. долларов 8 мая 2025 года.
Ранее эксперты предполагали, что в ближайшие дни криптовалюта способна вплотную приблизиться к уровню в 100 тыс. долларов и продолжить рост вплоть до 300 тыс. в текущей фазе. Они также отмечали возможность технической коррекции, которую, скорее всего, выкупят при отсутствии серьезных негативных факторов.
Аналитики связывают положительную динамику биткойна с обещаниями Дональда Трампа изменить регулирование криптовалют в США, а также сформировать государственные резервы в биткойнах. Кроме того, растущий интерес к криптовалютам объясняется поиском инвесторами защитных активов на фоне геополитической нестабильности, хотя коррекция в секторе считается неизбежной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курс биткойна превысил отметку 90 тыс. долларов впервые за более чем месяц. Международный валютный фонд в своем докладе отметил потенциальный рост интеграции биткойна с мировыми финансовыми рынками и связанные с этим риски. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что Московская биржа рассматривается как ключевой участник эксперимента по торговле криптовалютой.