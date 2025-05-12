Биткойн превысил отметку в 105 тыс. впервые с января

Стоимость биткойна на Binance выросла до 105 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance превысила 105 тыс. долларов впервые с конца января, передает ТАСС. По состоянию на 04:05 мск курс биткойна увеличился на 0,34% и составил 105,032 тыс. долларов.



Спустя несколько минут, к 04:19 мск, цена скорректировалась до 104,495 тыс. долларов, что означало снижение на 0,61%. Предыдущий раз биткойн поднимался выше 100 тыс. долларов 8 мая 2025 года.

Ранее эксперты предполагали, что в ближайшие дни криптовалюта способна вплотную приблизиться к уровню в 100 тыс. долларов и продолжить рост вплоть до 300 тыс. в текущей фазе. Они также отмечали возможность технической коррекции, которую, скорее всего, выкупят при отсутствии серьезных негативных факторов.

Аналитики связывают положительную динамику биткойна с обещаниями Дональда Трампа изменить регулирование криптовалют в США, а также сформировать государственные резервы в биткойнах. Кроме того, растущий интерес к криптовалютам объясняется поиском инвесторами защитных активов на фоне геополитической нестабильности, хотя коррекция в секторе считается неизбежной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курс биткойна превысил отметку 90 тыс. долларов впервые за более чем месяц. Международный валютный фонд в своем докладе отметил потенциальный рост интеграции биткойна с мировыми финансовыми рынками и связанные с этим риски. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что Московская биржа рассматривается как ключевой участник эксперимента по торговле криптовалютой.