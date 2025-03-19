Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство финансов России рассматривает возможность участия Московской биржи в эксперименте по торговле криптовалютой, передает ТАСС. Замглавы ведомства Чебесков пояснил, что существующая биржевая инфраструктура позволяет Мосбирже справиться с этой задачей.

«Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент», – отметил Чебесков.

Замминистра подчеркнул, что для любой биржевой площадки не составит сложности адаптироваться к новой торговле, учитывая наличие уже отработанных механизмов.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина в России, аргументируя это нестабильностью традиционных валют и потенциальной выгодой криптовалют.