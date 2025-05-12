Глава Ивановской области попросил Путина поддержать развитие малых городов

Глава Ивановской области попросил Путина разработать меры поддержки малых городов

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что речь идет не просто о сохранении, а о превращении малых городов в точки роста, особенно учитывая переезд в Россию иностранных граждан, выбирающих такие населенные пункты для жизни, передает ТАСС.

Путин на встрече с губернатором отметил, что обеспеченность врачами в регионе остается ниже средней по стране. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос и повысить доступность медицинских специалистов.

В ходе беседы губернатор сообщил о начале строительства в Иванове завода дорожной техники, что, по словам Путина, станет драйвером роста регионального ВВП после ухода с рынка западных компаний.

Воскресенский рассказал, что Ивановская область входит в тройку лидеров по суммарному коэффициенту рождаемости в Центральном федеральном округе, хотя исторически регион сталкивался с демографическим спадом. Для поддержки семей реализуются меры, включая приоритетную запись многодетных к детским специалистам, бесплатную подготовку к процедуре ЭКО и создание женских консультаций в малых городах. Особое внимание уделено модернизации детских поликлиник и открытию нового клинико-диагностического центра в Иванове.

Напомним, Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.