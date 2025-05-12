Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Глава Ивановской области попросил Путина поддержать развитие малых городов
Глава Ивановской области попросил Путина разработать меры поддержки малых городов
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработку комплекса мер по развитию малых городов.
Он подчеркнул, что речь идет не просто о сохранении, а о превращении малых городов в точки роста, особенно учитывая переезд в Россию иностранных граждан, выбирающих такие населенные пункты для жизни, передает ТАСС.
Путин на встрече с губернатором отметил, что обеспеченность врачами в регионе остается ниже средней по стране. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос и повысить доступность медицинских специалистов.
В ходе беседы губернатор сообщил о начале строительства в Иванове завода дорожной техники, что, по словам Путина, станет драйвером роста регионального ВВП после ухода с рынка западных компаний.
Воскресенский рассказал, что Ивановская область входит в тройку лидеров по суммарному коэффициенту рождаемости в Центральном федеральном округе, хотя исторически регион сталкивался с демографическим спадом. Для поддержки семей реализуются меры, включая приоритетную запись многодетных к детским специалистам, бесплатную подготовку к процедуре ЭКО и создание женских консультаций в малых городах. Особое внимание уделено модернизации детских поликлиник и открытию нового клинико-диагностического центра в Иванове.
Напомним, Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.