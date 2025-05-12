  • Новость часаГермания пригрозила Россией новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку
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    Уничтожены обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
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    Главаря таганской ОПГ осудили на 25 лет за убийство Деда Хасана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    27 комментариев
    12 мая 2025, 14:15 • Новости дня

    Глава Ивановской области попросил Путина поддержать развитие малых городов

    Глава Ивановской области попросил Путина разработать меры поддержки малых городов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработку комплекса мер по развитию малых городов.

    Он подчеркнул, что речь идет не просто о сохранении, а о превращении малых городов в точки роста, особенно учитывая переезд в Россию иностранных граждан, выбирающих такие населенные пункты для жизни, передает ТАСС.

    Путин на встрече с губернатором отметил, что обеспеченность врачами в регионе остается ниже средней по стране. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос и повысить доступность медицинских специалистов.

    В ходе беседы губернатор сообщил о начале строительства в Иванове завода дорожной техники, что, по словам Путина, станет драйвером роста регионального ВВП после ухода с рынка западных компаний.

    Воскресенский рассказал, что Ивановская область входит в тройку лидеров по суммарному коэффициенту рождаемости в Центральном федеральном округе, хотя исторически регион сталкивался с демографическим спадом. Для поддержки семей реализуются меры, включая приоритетную запись многодетных к детским специалистам, бесплатную подготовку к процедуре ЭКО и создание женских консультаций в малых городах. Особое внимание уделено модернизации детских поликлиник и открытию нового клинико-диагностического центра в Иванове.

    Напомним, Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

    11 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади.

    Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

    Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила Россией новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила Россией новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    11 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    В Госдуме назвали предложение Путина о переговорах экзаменом для Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инициатива президента РФ Владимира Путина провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле рассматривается как проверка готовности Владимира Зеленского к конструктивному диалогу, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.

    Он заявил, что эта инициатива – «еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру», подчеркнув последовательность России в стремлении к мирному решению ситуации. По мнению парламентария, поддержка предложения Путина существует среди тех мировых лидеров, которые объективно оценивают происходящее. Нестеренко отметил: «Для Зеленского – это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру», передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что скептически воспринимают предложение Путина лишь те политики и руководители стран, которые делают ставку на угрозы, ультиматумы и обострение конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Стало известно о приближении опасного половодья на реках России

    Вильфанд спрогнозировал возможные подтопления на реках Архангельской области и Сибири

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на ряде российских рек ожидается превышение опасных уровней воды с риском выхода на пойму и подтоплений.

    Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Он уточнил, что сложная гидрологическая обстановка складывается на реках Онеге, Водле и других водоемах Архангельской области, Карелии и Коми.

    На Ветлуге в Костромской области прогнозируется превышение опасной отметки, что грозит выходом воды на пойму. В Пермском крае на реке Чусовой возможно подтопление хозяйственных построек, а аналогичная ситуация складывается в Кемеровской области на реке Ишиме.

    В Ханты-Мансийском автономном округе затопления могут произойти из-за переполнения рек Вандраса и Большого Югана. В Иркутской области опасная ситуация наблюдается на реке Чуле, в Томской области – на реке Чае, где явление прогнозируется до вторника. Вильфанд пояснил: «Сложная гидрологическая обстановка в Архангельской области, Карелии и Коми на реках Онеге, Водле и многих других».

    С 12 по 17 мая в Якутии таяние льда и образование заторов на Лене и Алдане могут привести к подтоплению населенных пунктов. В Приморском крае на Уссури и Малиновке ожидается достижение неблагоприятных отметок и возможный выход воды за пойму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в пяти населенных пунктах. В одиннадцати регионах России из-за паводка затоплены 107 жилых домов и 310 приусадебных участков, больше всего пострадавших в Башкортостане.

    В результате паводка в двенадцати регионах России подтоплены 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, в Челябинской области активно ведутся работы по откачке воды, а в Башкортостане провели 25 взрывных работ.

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    12 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Исследование выявило самые прибыльные кинокартины России за 2024 год

    Фильм «Бременские музыканты» получил крупнейшую господдержку в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Рейтинг PROGRESS показал, что в 2024 году основная господдержка досталась трем крупным кинопроектам с бюджетами до 1 млрд рублей, однако прибыльными среди картин с господдержкой стали не более 20% проектов.

    Самой значительной господдержки среди отечественных кинопроектов в 2024 году удостоился фильм «Бременские музыканты» с общим бюджетом в 1 млрд рублей и объемом господдержки 700 млн рублей, следует из рейтинга исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS.

    Второе место рейтинга заняла фантастическая лента «Сто лет тому вперед», профинансированная государством на 615 млн рублей при общем бюджете в 900 млн рублей,  третье – экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», на которую было выделено 600 млн рублей при общем бюджете около 1 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

    «Рейтинг наглядно демонстрирует приоритеты государственной поддержки в 2024 году: ставка сделана на узнаваемые бренды, проверенные сюжеты и массового зрителя», –  прокомментировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

    Всего в 2024 году господдержку получили 42% российских фильмов, основную часть финансирования в 5,9 млрд рублей (75% от общего объема) обеспечил Фонд кино. Со стороны  Министерства культуры было профинансировано восемь фильмов на сумму 474 млн рублей (25%).

    При этом анализ прокатной эффективности фильмов с господдержкой за 2024 год показал, только шесть самоокупившихся картин, что составило 19% от общего количества фильмов. Большинство же новинок – 26 из 32 стали убыточными, несмотря на субсидии, причем крупнейшим провалом стал фильм «Федя. Народный футболист» – антирекордсмен с госвложениями в 125 млн рублей не добрал до окупаемости более 1 млрд рублей.

    По словам основателя КГ PROGRESS Дмитрия Солопова, господдержка не гарантирует успеха, так как эффективность проявляется в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории.

    «Высокий бюджет – это только стартовая возможность. Без продуманной стратегии и сильного содержания он легко превращается в риск, а не инвестицию», – подчеркнул он.

    Фильм «Холоп 2», который посмотрели 9,8 млн зрителей, при поддержке в 450 млн рублей стал абсолютным рекордсменом, обеспечив рекордную прибыль более 2,3 млрд рублей. Тройку лидеров также составили «Бременские музыканты» с прибылью в 836 млн рублей и «Лед 3» с  656 млн рублей.

    Еще один показатель рейтинга – неизменная популярность американского кино в прокате. В 2024 году в прокат вышло 77 из 194 российских картин, 52 фильма представили США, были также 27 британских и 25 французских релизов.

    Менее 10 картин были представлены российскому зрителю из Канады, Германии, Японии, Южной Кореи, Италии, Индонезии, Ирландии. Совсем редко – 1-2 раза – в прокате появлялись картины из Турции, Китая, Сингапура, Бразилии, Мексики, Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, картина «Мужу привет» в апреле стала обладателем приза «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

    А в начале мая газета ВЗГЛЯД разбиралась, как современное кино снова начинает чувствовать войну.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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    12 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков подчеркнул важность прямых контактов Москвы и Киева для установления мира

    Песков заявил о необходимости прямых переговоров по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Для урегулирования ситуации на Украине требуется личное взаимодействие сторон и тщательный анализ текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Sky News отметил: для прекращения огня на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. Он подчеркнул серьезный анализ текущей ситуации при подобном решении.

    «Нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум о необходимости полного прекращения огня со стороны Москвы с 12 мая и только после этого выразил готовность к диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По его мнению, такие контакты позволят понять, возможна ли сделка. Лидеры стран ЕС последовали его примеру и призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий.

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    12 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    Депутат Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами

    Tекст: Ирма Каплан

    В России молодые специалисты в сельской местности могут претендовать на бесплатные земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    Бесплатный участок земли в России могут получить молодые специалисты, работающие в деревне или селе. Речь идет о таких профессиях, как учителя, врачи, агрономы и работники культуры, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    Земельный участок сначала предоставляется в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а затем может быть оформлен в собственность при продолжении работы в сельской местности.

    «Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», – пояснил он «Ленте.Ру».

    В случае невозможности предоставить землю законодательством предусмотрена денежная компенсация, однако решение об этом принимается на уровне региона.

    Право на получение бесплатной земли предоставляется также инвалидам, сиротам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России, СССР и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы.

    Заявление можно подать через местную администрацию или МФЦ. Если участок найден самостоятельно, например, через кадастровую карту, можно оформить заявление на его получение, если за ним не числится собственник.

    Гаврилов напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», где граждане России могут получить землю на пять лет с условием целевого использования – для жилья, бизнеса или сельского хозяйства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 марта 2025 года в России невозможно стало регистрировать сделки с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, можно ли развести огород под окнами многоквартирного дома.

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    12 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Лула да Силва предложил стать посредником в переговорах по Украине

    Президент Бразилии предложил себя посредником между Россией и Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил готовность стать посредником при возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине, пишет CNN Brasil.

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 9 мая президент Бразилии Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника в потенциальных переговорах между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на специального советника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима.

    По его словам, бразильское правительство отстаивает идею о том, что крайне важно как можно скорее гарантировать «возможный мир» в войне на Украине, так как это будет лучше, чем искать «идеальный мир».

    «Нет смысла думать об идеальном мире, если он никогда не наступит. Это возможный мир, который естественным образом учитывает интересы. А затем события, которые может предвидеть народ через 10 или пять лет», — сказал Аморим, имея в виду обсуждение деталей и территориальных вопросов позже.

    По мнению дипломата, Евросоюз должен сыграть основополагающую роль при любом варианте мирных переговоров, так как «европейцы в значительной степени ответственны».

    «Европейцы создают впечатление, что окажут неограниченную поддержку (Украине). И я не думаю, что это произойдет. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но я не думаю, что это произойдет», – сказал он.

    Аморим напомнил, что Европейский Союз изо всех сил пытается решить свои основные внутренние проблемы, такие как иммиграция и социальные расходы, но постоянно отвлекается на что-то стороннее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 9 мая провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Президент Бразилии также заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией и осудил вооружение Европы и ее союзников.

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    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о рассмотрении Госдумой закона о локализации такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    12 мая 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин провел первую встречу после праздников в Кремле с губернатором Ивановской области

    Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

    Мероприятие, посвященное обсуждению региональных вопросов, прошло в Кремле, передает ТАСС.

    Это первая очная встреча президента с Воскресенским за последние два года: предыдущий личный разговор состоялся 10 мая 2023 года. Тогда губернатор информировал Путина о проектах в сфере образования и развитии малых городов региона.

    Воскресенский продолжал принимать участие в мероприятиях с участием президента, несмотря на отсутствие очных встреч. Помимо руководства регионом, Воскресенский возглавляет комиссию по здравоохранению в Госсовете и активно занимается соответствующей тематикой.

    В марте Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом для обсуждения социально-экономического развития региона и выполнения национальных проектов, а также обсудил развитие Пермского края с губернатором Дмитрием Махониным.

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    12 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Губернатор Ивановской области пообещал устранить дефицит врачей в ФАП

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Ивановской области сохраняется нехватка врачей, в то время как фельдшеры вынуждены трудиться вахтовым методом, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Воскресенский сообщил, что около 20 ФАП Ивановской области остаются не полностью укомплектованными врачами, передает ТАСС. По его словам, на данный момент 86% ФАП оснащены необходимыми специалистами, однако по некоторым направлениям сохраняется дефицит кадров.

    Губернатор уточнил, что в детском здравоохранении ситуация лучше, а во взрослом секторе наблюдается определенный недостаток врачей. Он отметил: «Если я правильно помню, у нас 21 ФАП не укомплектован – не то чтоб там врача нет, там есть, конечно, фельдшер, но он работает вахтами, получается. Но мы, конечно, этим занимаемся, дожмем».

    Воскресенский заверил, что власти региона уже принимают меры для исправления ситуации и рассчитывают в ближайшее время полностью решить вопрос с обеспеченностью врачами в сельских медучреждениях.

    Напомним, Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

    На встрече Путин отметил, что обеспеченность врачами в регионе остается ниже средней по стране.

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