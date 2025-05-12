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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    21 комментарий
    12 мая 2025, 14:01 • Новости дня

    Путин провел первую встречу после праздников в Кремле с губернатором Ивановской области

    Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

    Мероприятие, посвященное обсуждению региональных вопросов, прошло в Кремле, передает ТАСС.

    Это первая очная встреча президента с Воскресенским за последние два года: предыдущий личный разговор состоялся 10 мая 2023 года. Тогда губернатор информировал Путина о проектах в сфере образования и развитии малых городов региона.

    Воскресенский продолжал принимать участие в мероприятиях с участием президента, несмотря на отсутствие очных встреч. Помимо руководства регионом, Воскресенский возглавляет комиссию по здравоохранению в Госсовете и активно занимается соответствующей тематикой.

    В марте Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом для обсуждения социально-экономического развития региона и выполнения национальных проектов, а также обсудил развитие Пермского края с губернатором Дмитрием Махониным.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (21)
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (10)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

    Коментарии (42)
    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (17)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

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    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Коментарии (5)
    9 мая 2025, 15:02 • Новости дня
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» по приказу маршала Леонида Говорова, автора прорыва блокады Ленинграда, следует из архивных документов.

    Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан Маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, передает ТАСС.

    Владимир Путин – старший участвовал в боях в Ленинградской области и был ранен в ногу на знаменитом плацдарме «Невский пятачок» во время Великой Отечественной войны.

    Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин – старший был удостоен за бой на «Невском пятачке». В архивных документах отмечается: «Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны».

    Маршал Говоров с 1942 года руководил операцией «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая началась 12 января 1943 года. Советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, а полностью сняли ее 27 января 1944 года. Говоров также участвовал в битве за Москву, затем командовал операциями в Прибалтике и координировал действия других фронтов. За свою службу он был награжден множеством высших военных орденов СССР, его прах захоронен в Кремлевской стене.

    Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен в сражении на Невском пятачке. Боевой товарищ спас его, переправив под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.

    Ранее Путин вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

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    11 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади.

    Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

    Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.

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    11 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.

    Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».

    В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (38)
    10 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.

    Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.

    Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.

    Глава майданного режима публично отказывался от перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным на День Победы, и даже намекал на возможные провокации 9 мая. Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

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