Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Путин провел первую встречу после праздников в Кремле с губернатором Ивановской области
Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским в Кремле
Президент России Владимир Путин начал свою рабочую неделю после завершения майских праздников встречей с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Мероприятие, посвященное обсуждению региональных вопросов, прошло в Кремле, передает ТАСС.
Это первая очная встреча президента с Воскресенским за последние два года: предыдущий личный разговор состоялся 10 мая 2023 года. Тогда губернатор информировал Путина о проектах в сфере образования и развитии малых городов региона.
Воскресенский продолжал принимать участие в мероприятиях с участием президента, несмотря на отсутствие очных встреч. Помимо руководства регионом, Воскресенский возглавляет комиссию по здравоохранению в Госсовете и активно занимается соответствующей тематикой.
В марте Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом для обсуждения социально-экономического развития региона и выполнения национальных проектов, а также обсудил развитие Пермского края с губернатором Дмитрием Махониным.