В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Путин обсудил развитие Пермского края с губернатором Махониным
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, где обсуждались социальные инициативы, строительство жилья и индустриальное развитие региона.
Губернатор отметил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, а около 140 тыс. семей получают социальную поддержку, сообщает Telegram-канал Кремля.
Махонин доложил Путину, что в 2024 году было построено 1,7 млн кв. метров жилья, а также продолжается переселение граждан из аварийных домов. Промышленное производство в регионе за год выросло на 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей показал рост в 8,5%. В области дорожного хозяйства отмечается повышение качества дорог на 30%, а также снижение смертности в результате ДТП более чем на 20%.
Глава региона подчеркнул развитие спортивной инфраструктуры с целью утроить количество спортивных объектов и увеличить долю жителей, занимающихся спортом, до 70%. В Пермском крае также развиваются проекты по добыче калийно-магниевых солей, представлено шесть инвестиционных проектов. Губернатор также сообщил о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, около 400 семей уже воспользовались новой мерой поддержки – семейным капиталом.
Также в регионе запланировано проведение 190 мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы, включая проект под названием «Поезд Победы».
В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.