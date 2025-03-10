Путин обсудил развитие Пермского края с губернатором Махониным

  • Новость часаДрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как газовая труба привела российских бойцов в тыл противника
    ВВС Британии страдают от дефицита пилотов из-за дискриминации
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    СВР заявила о необходимости отправить сигнал Британии
    Словакия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    Кремль прокомментировал шпионский скандал в посольстве Британии
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    8 комментариев
    10 марта 2025, 15:37 • Новости дня

    Путин обсудил развитие Пермского края с губернатором Махониным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, где обсуждались социальные инициативы, строительство жилья и индустриальное развитие региона.

    Губернатор отметил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, а около 140 тыс. семей получают социальную поддержку, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Махонин доложил Путину, что в 2024 году было построено 1,7 млн кв. метров жилья, а также продолжается переселение граждан из аварийных домов. Промышленное производство в регионе за год выросло на 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей показал рост в 8,5%. В области дорожного хозяйства отмечается повышение качества дорог на 30%, а также снижение смертности в результате ДТП более чем на 20%.

    Глава региона подчеркнул развитие спортивной инфраструктуры с целью утроить количество спортивных объектов и увеличить долю жителей, занимающихся спортом, до 70%. В Пермском крае также развиваются проекты по добыче калийно-магниевых солей, представлено шесть инвестиционных проектов. Губернатор также сообщил о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, около 400 семей уже воспользовались новой мерой поддержки – семейным капиталом.

    Также в регионе запланировано проведение 190 мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы, включая проект под названием «Поезд Победы».

    В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

    Коментарии (30)
    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Коментарии (2)
    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам

    Белоруссия запросила у России консультации по добыче и технологиям редкоземельных элементов

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, планирует обратиться за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

    Белоруссия намерена обратиться к России за консультацией по вопросам добычи редкоземельных элементов, сообщает ТАСС. Как отметил заместитель генерального директора по геологии белорусского Научно-производственного центра по геологии Василий Колб, республике необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, чтобы определить глубины залеганий и подсчитать ресурсы.

    «У Беларуси нет опыта в этой области. Мы однозначно будем изучать мировые технологии и обращаться к профильным институтам Российской Федерации», – заявил Колб. Специалист подчеркнул, что только после изучения технологий и консультаций можно будет судить о рентабельности и целесообразности добычи.

    По словам Колба, редкоземельные металлы, такие как молибден и тулий, были выявлены еще в советское время и залегают на глубине 200-250 метров. Однако пока Белоруссия не может говорить о промышленных масштабах добычи этих элементов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. До этого президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

    Азербайджанский суд отклонил запрос РФ на экстрадицию Елены Хахалевой

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву не экстрадируют в Россию, несмотря на запрос Следственного комитета РФ, передает азербайджанское агентство АПА.

    Как сообщает АПА, суд в Азербайджане отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она была задержана в аэропорту Баку в январе и позже переведена под надзор полиции после отмены ареста Бакинским апелляционным судом.

    Адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова заявила агентству, что суд отклонил запрос о выдаче Хахалевой России. Напомним, что она объявлена в международный розыск Следственным комитетом РФ.

    В 2017 году Хахалева попала в центр внимания после свадьбы дочери, которая, по слухам, обошлась в 2 млн долларов. В 2021 году ВККС разрешила возбудить дела против Хахалевой по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. В 2022 году ростовский суд заочно арестовал ее по этим делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Она была объявлена Россией в международный розыск, а позже появилась информация, что экс-главу Краснодарского краевого суда готовят к экстрадиции в Россию после решения суда.

    Ранее Бакинский апелляционный суд отменил арест Елены Хахалевой и назначил надзор полиции.

    Коментарии (6)
    10 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Путин поручил правительству до 30 марта внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО). Это касается всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях. На сайте Кремля опубликован текст поручения.

    Перечень поручений был сформирован по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта 2025 года.

    Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 06:27 • Новости дня
    При пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье погибли четыре человека

    В Чеховском районе Подмосковья пожар унес жизни четырех человек в теплицах

    Tекст: Максим Попов

    В результате пожара в тепличном комплексе подмосковного Чехова погибли четыре человека, площадь возгорания составила 1 050 квадратных метров.

    Как отметили в МЧС, в Чеховском районе Подмосковья произошел крупный пожар в тепличном комплексе, передает ТАСС. В результате пожара погибли четыре человека. Их тела были обнаружены при разборе конструкций.

    Пожар охватил площадь в 1 050 квадратных метров. На место происшествия для борьбы с огнем прибыли двадцать два человека и семь единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожар удалось локализовать.

    Причины возгорания в тепличном комплексе на данный момент не уточняются. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы и выяснять обстоятельства происшествия.

    До этого сообщалось, что в Кропоткине Краснодарского края произошел крупный пожар в здании кафе и гостиницы.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом

    В результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по военному объекту в районе села Баловное погибли более тридцати человек, среди которых не менее половины иностранцы, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объекту с военными в северном пригороде Николаева в районе села Баловное, передает РИА «Новости». В результате атаки более 30 человек погибли, а 13 военных получили ранения. Значительная часть погибших, как отметил Лебедев, являются иностранцами.

    Объект, по которому были нанесены удары, находится рядом с городским аэропортом, где проходят обучение пилоты ВСУ. Лебедев также отметил, что в самом Баловном и в соседней Константиновке производят беспилотные летательные аппараты и ремонтируют военную технику.

    По имеющейся информации, всего было нанесено пять ударов, нацеленных на стратегически важные объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации пророссийского подполья, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    В Краснодарском крае локализовали пожар в кафе и гостинице

    В Кропоткине локализовали пожар в кафе и гостинице на площади 500 кв. метров

    Tекст: Максим Попов

    В Кропоткине Краснодарского края произошел крупный пожар в здании кафе и гостиницы на 500 кв. метров, в результате которого пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Как сообщает пресс-служба МЧС России, в Краснодарском крае локализовали крупный пожар. Возгорание произошло по адресу: город Кропоткин, улица Розы Люксембург. Пожар охватил здание кафе и гостиницы на площади в 500 квадратных метров, передает РИА «Новости».

    Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и оперативно приступили к локализации огня. Как уточняется в сообщении, на данный момент пожар полностью локализован. В ликвидации возгорания участвуют 62 человека и 19 единиц техники.

    Представители ведомства подчеркнули, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока не установлены. На месте работают специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 04:47 • Новости дня
    Танк Т-72Б3М выдержал 18 попаданий украинских дронов

    Танк Т-72Б3М с навесом «Медуза» выдержал 18 атак FPV-дронов в Донецке

    Tекст: Максим Попов

    Танк Т-72Б3М, оснащенный защитным навесом, успешно выдержал 18 атак украинских FPV-дронов в ходе выполнения задачи в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны.

    Танк Т-72Б3М, принадлежащий Южной группировке войск, выдержал восемнадцать атак украинских FPV-дронов в районе Часова Яра, передает ТАСС. Командир ремонтной роты рассказал, что несмотря на интенсивные атаки, танк продолжал выполнять боевую задачу без остановки.

    Сообщается, что Т-72Б3М был укреплен специальным навесом из стальных тросов. По словам военнослужащего, система защиты оказалась крайне эффективной против дронов благодаря способности тросов к быстрой замене в полевых условиях. Такие тросы могут быть оперативно заменены при необходимости, что позволяет максимально быстро восстанавливать защиту танка на линии боевого соприкосновения.

    В настоящее время танк проходит плановый ремонт и вскоре будет возвращен экипажу для продолжения выполнения боевых задач.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

    Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин призвал военного медика Айдысмаа Монгуш из Тувы, чья служба привела к потере мужа на поле боя, не возвращаться на фронт и сосредоточиться на воспитании детей.

    Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

    Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

    Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

    Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

    Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

    Коментарии (2)
    10 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель, погибшего в августе.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 14:58 • Новости дня
    БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Север» применили ударный дрон для уничтожения укрывшихся в здании боевиков ВСУ, когда те пытались скрыться после бегства из Суджи, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Север» применили ударный беспилотник для ликвидации украинских боевиков, которые укрылись в здании после бегства из населенного пункта Суджа в Курской области, передает ТАСС. По данным Минобороны, разведывательное подразделение обнаружило движение живой силы ВСУ с помощью дрона.

    Во время бегства значительного количества украинских боевиков из Суджи, они попытались скрыться в одном из зданий. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара.

    Цель была уничтожена ударным беспилотником, который поразил здание с боевиками ВСУ, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Минобороны отметило, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв, что подтвердило уничтожение цели.

    Напомним, российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области и уничтожили свыше 340 украинских военных, включая два танка и семь боевых машин пехоты.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 00:21 • Новости дня
    В Курской области 14 раз за сутки включали сирены ракетной опасности

    В Курской области 14 раз объявляли ракетную опасность за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области за прошедшие сутки четырнадцать раз звучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности, а один раз вводилась угроза атаки беспилотников.

    Как сообщили в оперативном штабе Курской области, за прошедшие сутки 14 раз на территории региона звучала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов вводилась единожды, передает ТАСС.

    Самая длительная угроза была связана с беспилотниками и сохранялась более полутора часов с 00:50 по московскому времени. В общей сложности за сутки угроза атаки беспилотников и ракетная опасность сохранялись почти 6,5 часов. Последняя сирена прозвучала в 18:04, предупреждение сохранялось более сорока минут.

    В соседней Белгородской области также царила напряженная обстановка. Там за прошедшие сутки суммарно около 13 часов сохранялась угроза атаки беспилотников.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Сенатор предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

    Шейкин предложил запретить звуковые сигналы самокатов и ограничить скорость до 10 км/ч

    Tекст: Максим Попов

    Артем Шейкин предложил запретить использование звуковых сигналов электросамокатам и велосипедам в городах, кроме случаев предотвращения ДТП, и ограничить их скорость до 10 км/ч при обгоне пешеходов.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил о необходимости запрета на использование звуковых сигналов для электросамокатов и велосипедов в ситуациях, кроме предотвращения ДТП, передает ТАСС. Это, по мнению сенатора, позволит улучшить атмосферу взаимного уважения на улицах и повысить комфортность передвижения.

    Шейкин отметил, что пользователи самокатов и велосипедов часто создают стрессовые и конфликтные ситуации, сигналя пешеходам, чтобы те уступили дорогу. Он считает, что такие действия нарушают спокойствие и вызывают недовольство у пешеходов. Запрет звуковых сигналов, кроме как для предотвращения аварий, может решить эту проблему.

    Также сенатор подчеркнул, что маневрирование на высокой скорости между пешеходами представляет угрозу, особенно для детей, пожилых и маломобильных граждан. Он предложил ограничить скорость электросамокатов и велосипедов до 10 км/ч при обгоне пешеходов в городских условиях.

    Шейкин добавил, что с наступлением теплого сезона количество пользователей этих средств передвижения возрастает, что требует усиленного внимания к вопросам безопасности и комфортного сосуществования всех участников движения. Он уверен, что предлагаемые меры позволят снизить количество аварий и конфликтов, делая городскую среду более безопасной для всех.

    Ранее Шейкин назвал условие введения аренды самокатов через Госуслуги по всей России.

    Коментарии (2)
    Главное
    Словацкий депутат обвинил США в уничтожении «Северного потока»
    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций
    Джорджеску оспорил отказ в регистрации на выборах президента Румынии
    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    Сбивший в Казани толпу людей таксист заявил, что устроил аварию не намеренно
    Арестованный экс-глава «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО
    Блогершу Митрошину поместили под домашний арест в квартиру свекра

    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

    Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности

    Перейти в раздел

    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать

    «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

    «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

      7 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

      14 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............