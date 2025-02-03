С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки
Актриса Московского Губернского драматического театра Анна Снаткина удостоена почетного звания заслуженной артистки России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Как следует из документа, глава государства также наградил актрису Московского театра «Современник» Елену Миллиоти орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а профессора кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислава Вальса – званием «Заслуженный работник культуры», передает ТАСС.
В январе Путин присвоил звание заслуженного артиста России режиссеру Тиграну Кеосаяну. В декабре Путин наградил народных артистов России Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В сентябре звание заслуженной артистки получила телеведущая Оксана Федорова. В июле Путин подписал указ, в соответствии с которым певцу Ярославу Дронову (Shaman) было присвоено звание «Заслуженный артист России».