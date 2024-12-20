Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
Путин наградил орденами Верника, Преснякова и Харатьяна
Президент России Владимир Путин наградил народных артистов РФ Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Указ о награждении опубликован на сайте правовой информации. В документе отмечается, что президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Игоря Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве», передает ТАСС.
Орден Дружбы вручат народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну. В указе президента подчеркивается вклад Харатьяна в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная деятельность. Глава государства также наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета.
Кроме того, стало известно о присвоении звания заслуженного артиста РФ Сергею Барышеву, известному по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия».
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Москве прошла церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» за достижения в науке и инженерии.