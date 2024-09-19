Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Федорова удостоена звания за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

Оксана Федорова, известная по фамилии Бородина в паспорте, родилась в 1977 году в Пскове. Она прошла обучение в милицейско-правовом лицее и средней школе милиции в Пскове. Позже она поступила в Петербургский университет МВД России, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

Федорова стала известной в 1999 году, когда победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Позднее она выиграла титул «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002 году. В течение более 22 лет она является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Федорова также была задействована в проектах «Субботник» и «Субботний вечер», а также снялась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».