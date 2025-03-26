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ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей
Российский ВВП за год достиг 200 трлн рублей, он увеличился вдвое с 2020 года
Российский валовой внутренний продукт впервые достиг 200 трлн рублей, увеличившись вдвое с 2020 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что российский ВВП по итогам 2024 года впервые превысил 200 трлн рублей в номинальном выражении. За последние четыре года показатель увеличился практически вдвое, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что главным фактором роста стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал выросли на 7,5% за год.
«Такой успех – в первую очередь заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», – подчеркнул премьер.
Кроме того, Мишустин отметил важность выполнения поручений президента России, скоординированную работу правительства и Центрального банка, а также усилия парламентариев. Он подчеркнул роль экспертного, научного и делового сообщества в процессе подготовки решений.
Ранее Мишустин заявил, что российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз.
Глава правительства России отметил, что как инвестиционный, так и потребительский спрос стали локомотивом экономического роста.
Премьер-министр России также сообщил, что в 2024 году реальные доходы населения страны увеличились на 8,5% на фоне исторически низкой безработицы.