Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян

Мишустин заявил, что реальные доходы россиян выросли на 8,5% при минимальной безработице

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина в Госдуме, сообщил, что реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 8,5% в 2024 году. Он отметил, что такое повышение доходов происходит на фоне минимального уровня безработицы в истории страны, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что рост доходов населения оказал влияние на потребительский спрос, что является важной составляющей роста ВВП России. По его словам, повышение доходов стало возможным благодаря реализации различных социальных программ, которые способствовали улучшению благосостояния граждан.

Премьер-министр добавил, что снижение уровня безработицы до исторического минимума сыграло ключевую роль в укреплении экономики и росте доходов. Он также отметил важность продолжения экономических реформ и социальных инициатив для поддержания положительной динамики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.