Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году
Мишустин назвал инфляцию основным вызовом для России
Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения инфляции в 2025 году, передает ТАСС.
«Задача на текущий год – выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», – заявил Путин Мишустину.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что инфляция в стране за 2024 год составила 9,52%. Несмотря на это, годовые темпы инфляции снижаются уже шесть месяцев подряд.
По словам Мишустина, совокупные меры в денежно-кредитной политике начали замедлять кредитование экономики, что способствует снижению инфляции.
Премьер-министр отметил, что наблюдается тренд на снижение кредитования как среди граждан, так и среди бизнеса. Это, по его словам, создает условия для снижения цен, но может временно замедлить экономический рост. Мишустин подчеркнул важность перехода к ответственной бюджетной и макроэкономической политике, что должно происходить в сотрудничестве с Банком России.
Мишустин также добавил, что в следующем году, возможно, не будет значительного экономического роста, но остановка инфляции является приоритетной задачей для обеспечения долгосрочного экономического развития. Главной целью является создание устойчивой макроэкономической ситуации, которая будет способствовать экономическому росту в будущем.
Ранее Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.
Владимир Путин подчеркнул на встрече с Мишустиным, что темпы экономического роста в России превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.