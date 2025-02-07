Путин заявил о высоких темпах экономического роста России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

«Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.