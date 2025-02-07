Песков: Мишустин доложит Путину о развитии экономики России

Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году

Tекст: Алексей Дегтярев

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.