Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Песков: Мишустин доложит Путину о развитии экономики России
В пятницу у президента Владимира Путина с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Председатель правительства выступит с докладом у президента на тему экономического развития страны, пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
Встреча состоится до совещания главы государства с Совбезом России. О совещании с СБ России Песков сообщал ранее.