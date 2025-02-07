Tекст: Александра Юдина

По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

«Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.