  • Новость часаПутин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
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    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    Путин: Темпы экономического роста России превысили показатели США
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 14:39 • Новости дня

    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления

    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

    По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

    Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

    «Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

    Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

    Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

    В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Спецпосланник Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Tекст: Александра Юдина

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    По его словам, ни одна из сторон не получит полностью удовлетворяющее решение в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению Келлога, администрация президента США активно обсуждает шаги по урегулированию конфликта. Келлог также заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против России, если это поможет завершить конфликт.

    Келлог подчеркнул, что Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине, а затем перейти к переговорам.

    По его словам, ужесточение санкций может стать инструментом для достижения этого.

    «Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, касающиеся добычи нефти и экспорта», – добавил он.

    Накануне Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые.

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    7 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

    Песков сообщил об отсутствии «стартовых контактов» Путина и Трампа для обсуждения возможной встречи

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков призвал СМИ «не спешить». «У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    7 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

    Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.

    Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

     По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

    Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

    Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

    По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

    Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    7 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Минюст США заявил о продолжении работы антироссийской группы REPO

    Минюст США сообщил об отсутствии распоряжений генпрокурора Бонди о ликвидации антироссийской группы REPO

    Tекст: Антон Антонов

    Министр юстиции США Пэм Бонди не давала указаний по ликвидации антироссийской рабочей группы стран Запада – REPO, сообщил представитель минюста США.

    «Я не видел, чтобы эта рабочая группа упоминалась в меморандумах», – приводит слова чиновника ТАСС.

    REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) – это многосторонний орган, который был сформирован по инициативе администрации президента США Джо Байдена. В задачи REPO входит поиск и изъятие связанной с Россией собственности в рамках санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бонди велела упразднить межведомственную группу KleptoCapture, которая вела поиск активов российского бизнеса за рубежом и боролась с обходом санкций в отношении Москвы.


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    6 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    В России заочно арестовали двух журналистов из США

    В России заочно арестовали двух журналистов из США за незаконный переход границы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Речь идет о Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, им предъявлено обвинение по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Их объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Суд заочно арестовал их, арест начнет действовать с момента задержания журналистов в России или с момента экстрадиции.

    До этого в январе суд заочно арестовал британца Джерома Старки за незаконное пересечение российской границы.

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    7 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Норвегия не наживается на украинском конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил газете Financial Times, что Норвегия не наживается на поставках газа в Европу, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти и газа.

    Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине через экспорт нефти и газа в Европу, передает ТАСС.

    Он отметил, что Норвегия выступает альтернативным поставщиком энергоресурсов для ЕС, особенно после сокращения поставок из России.

    Столтенберг подчеркнул, что норвежский газ сейчас составляет около тридцати процентов поставок в Европейский союз. Он также отметил, что почти 90% нефти, экспортируемой из Норвегии, идет в Европу.

    Кроме того, Столтенберг заверил, что Норвегия поддержит Европейский союз в случае, если США введут пошлины на весь импорт из ЕС. Он подчеркнул, что Осло стремится избежать торговой войны между США и Европой, но, если ситуация обострится, будет работать с ЕС для нахождения решения.

    Ранее руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер сообщал, что сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    7 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Келлог и Ермак обсудили визит в Киев и Мюнхенскую конференцию

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом, в ходе которых обсуждались детали его визита в Киев и участия в Мюнхенской конференции.

    Ермак подчеркнул важность этого визита для Украины и рассказал о намеченных встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает ТАСС.

    Также стороны обсудили текущую ситуацию на фронте.

    По данным украинского телеканала «Рада», визит Келлога в Киев может состояться 20 февраля.

    Ранее американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

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    7 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков: Санкции США против МУС Россию не касаются

    Песков заявил, что Россия не признает МУС и санкции США Москву не касаются

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия не признает МУС и не является участником его статута, передает ТАСС.

    Также он отметил, что вопросы, касающиеся санкций США против МУС, относятся к внутренним делам Америки и «не являются делом» России.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда.

    Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

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