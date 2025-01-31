В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Орбан призвал ЕС отменить санкции против России
Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро, и подчеркнул важность этого вопроса на встречах в Брюсселе.
Венгрия стремится к отмене санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.
Орбан выступил в утренней программе радиостанции Kossuth, где выразил обеспокоенность экономическими последствиями санкций, отметив, что за три года они обошлись Венгрии в 19 млрд евро.
Он также отметил, что регулярно обсуждает этот вопрос на встречах в Брюсселе с коллегами из стран ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России. Виктор Орбан заявил, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.