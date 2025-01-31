Орбан призвал ЕС отменить санкции против России

Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Венгрия стремится к отмене санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Орбан выступил в утренней программе радиостанции Kossuth, где выразил обеспокоенность экономическими последствиями санкций, отметив, что за три года они обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

Он также отметил, что регулярно обсуждает этот вопрос на встречах в Брюсселе с коллегами из стран ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России. Виктор Орбан заявил, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.