Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

«Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.