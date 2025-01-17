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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 12:23 • Новости дня

    Песков призвал не ждать коренных изменений санкционной политики США против России

    Песков исключил коренные изменения санкционной политики США против России при Трампе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков призвал не питать излишних иллюзий относительно возможных изменений американской администрации по данному вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может».

    Это заявление прозвучало в ответ на комментарии Скотта Бессента, выдвинутого Трампом на пост министра финансов, который высказался за ужесточение санкций.

    Песков также отметил, что было бы странно, если бы Бессент не поддержал решение президента Трампа, подчеркнув, что в противном случае он просто ушел бы в отставку.

    Напомним, Трамп выдвинул Скотта Бессента, который поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно в нефтяном секторе, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, считая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Между тем сообщалось, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер.

    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 01:19 • Новости дня
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

    Наталью Сердюкову исключили из черного списка США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти исключили Наталью Сердюкову, дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, из черного списка санкций, касающихся России.

    Сердюкова была исключена из черного списка, касающегося России. Официальная причина этого решения в заявлении не упоминается, сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

    Санкции против Сердюкова и членов его семьи были введены в июне 2022 года. Тогда американские власти распространили санкционные меры на более 50 физических лиц и свыше 110 структур, связанные с Россией и специальной военной операцией на Украине.

    Решение о снятии санкций с Сердюковой стало неожиданным шагом, так как ранее она оставалась под рестрикциями вместе с рядом других лиц, близких к бывшему министру обороны.

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    16 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков: Россия не приглашала никого из США на празднование 80-летия Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принять всех желающих почтить этот день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как передает РИА «Новости», Песков сообщил, что Россия не направляла приглашения на празднование 80-летия Победы представителям Соединенных Штатов. «Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», – сказал он, отвечая на вопрос о приглашениях.

    Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных приглашений для представителей США, двери остаются открытыми для всех, кто захочет почтить память великих событий прошлого.

    Напомним, что СМИ ранее сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 21:45 • Новости дня
    В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе

    Кандидат на пост министра финансов США Бессент допустил ужесточение антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

    Бессент подчеркнул, что если его кандидатура будет утверждена, он полностью поддержит стратегию президента Дональда Трампа по ужесточению санкций, передает РИА «Новости». Целью таких действий станет принуждение России к мирным переговорам по ситуации на Украине, сказал он.

    Кандидат в министры отметил, что особенно санкции должны коснуться крупных представителей российского нефтяного сектора. Он считает, что такие меры могут заставить Россию сесть за стол переговоров. «Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», – заявил Бессент во время слушаний в Сенате.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров: Москва не считает официальными заявления кандидатов в администрацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что в США существует система, при которой кандидаты на многие должности в администрации проходят утверждение в Сенате, и на слушаниях кандидатов часто пытаются вывести на интересные и противоречивые высказывания, передает ТАСС.

    В качестве примера он упомянул комментарии кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио. По мнению Лаврова, демократы стремятся сделать республиканцев менее убедительными, особенно на фоне утверждений Джо Байдена о том, что его президентский срок является историческим периодом для величия Америки.

    Министр отметил: «Я считаю, что все, что мы сейчас слышим, это не имеет форму официальной позиции».

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций против России для завершения конфликта, а также сообщил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры.

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    17 января 2025, 07:46 • Новости дня
    Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана

    Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана

    Tекст: Александра Юдина

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников, заявил замсоветника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

    По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».

    «Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.

    Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.

    Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.

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    16 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в стремлении ограничить экспорт российской нефти

    Захарова: Запад хочет снизить экспорт нефти, обвиняя Россию в порче инфраструктуры на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Запад выдвигает обвинения против России в якобы порче инфраструктуры на Балтике с целью ограничить экспорт российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, обвинения России в порче инфраструктуры на Балтике преследуют цель создать предпосылки для введения ограничений на международное судоходство в Балтийском море. Она отметила, что это делается в рамках обсуждений возможности превращения Балтийского моря во «внутреннее море» НАТО, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что забота западных стран об интересах конечных потребителей энергоносителей носит лишь словесный характер. На деле их действия, как считает Захарова, подрывают глобальную энергетическую безопасность. Она выразила обеспокоенность тем, что Запад продолжает усиливать напряженность в регионе, стремясь к доминированию и контролю за энергетическими ресурсами.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и подчеркнул ее антироссийскую направленность.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал элементом информационной войны повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.

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    16 января 2025, 14:29 • Новости дня
    В России назвали недостаточным исключение Кубы из списка спонсоров терроризма

    Россия признала исключение Кубы из списка спонсоров терроризма недостаточным шагом США

    Tекст: Ольга Иванова

    Шаг Вашингтона по исключению Кубы из списка спонсоров терроризма, хотя и признан правильным, все же недостаточен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Шаги США по исключению Кубы из списка государств – спонсоров терроризма являются правильными, но недостаточными, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что хотя это решение можно считать движением в верном направлении, оно не решает всех проблем, связанных с ограничениями, наложенными на Кубу.

    По словам Захаровой, такие меры не устраняют экстерриториальные ограничения, которые продолжают действовать в отношении Кубы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из данного списка, что подтверждает сотрудник администрации высокого ранга.

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    16 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Ушаков рассказал о «ворохе» проблем Трампа после прихода к власти

    Ушаков рассказал о ждущих Трампа международных и внутриполитических проблемах

    Tекст: Евгения Караваева

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональду Трампу в качестве избранного президента США придется решать множество проблем как международных, так и внутриполитических, но его приоритеты пока неизвестны.

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит столкнуться со множеством проблем после прихода к власти, передает ТАСС комментарий Ушакова, озвученный в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Трампу предстоит решать вопросы не только международного, но и внутриполитического характеров. Ушаков подчеркнул, что перед Трампом стоит множество задач, и неизвестно, как он будет расставлять приоритеты в их решении. «Мы имеем в виду, что у приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной. А Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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