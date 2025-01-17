Песков призвал не ждать коренных изменений санкционной политики США против России

Песков исключил коренные изменения санкционной политики США против России при Трампе

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков призвал не питать излишних иллюзий относительно возможных изменений американской администрации по данному вопросу, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может».

Это заявление прозвучало в ответ на комментарии Скотта Бессента, выдвинутого Трампом на пост министра финансов, который высказался за ужесточение санкций.

Песков также отметил, что было бы странно, если бы Бессент не поддержал решение президента Трампа, подчеркнув, что в противном случае он просто ушел бы в отставку.

Напомним, Трамп выдвинул Скотта Бессента, который поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно в нефтяном секторе, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, считая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

Между тем сообщалось, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер.