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Экс-советник Пентагона назвал санкции против России безумием
Экс-советник Пентагона Макгрегор посчитал стремление США навредить России безумным шагом
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, предполагая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.
Макгрегор счел идею ужесточения санкций против России безумием, передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что такие действия могут вытеснить США из Европы и выставить страну в нелепом свете.
«Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, – это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо», – подчеркнул Макгрегор.
Экс-советник Пентагона добавил, что США необходимо признать за Россией право и возможность отстаивать свои интересы.
Макгрегор также отметил, что Европа стремительно ускользает из-под влияния США, что подчеркивает необходимость переоценки подходов к внешней политике Вашингтона.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе.