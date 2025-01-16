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В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе
Кандидат на пост министра финансов США Бессент допустил ужесточение антироссийских санкций
Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.
Бессент подчеркнул, что если его кандидатура будет утверждена, он полностью поддержит стратегию президента Дональда Трампа по ужесточению санкций, передает РИА «Новости». Целью таких действий станет принуждение России к мирным переговорам по ситуации на Украине, сказал он.
Кандидат в министры отметил, что особенно санкции должны коснуться крупных представителей российского нефтяного сектора. Он считает, что такие меры могут заставить Россию сесть за стол переговоров. «Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», – заявил Бессент во время слушаний в Сенате.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.