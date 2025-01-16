В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе

Кандидат на пост министра финансов США Бессент допустил ужесточение антироссийских санкций

Tекст: Валерия Городецкая

Бессент подчеркнул, что если его кандидатура будет утверждена, он полностью поддержит стратегию президента Дональда Трампа по ужесточению санкций, передает РИА «Новости». Целью таких действий станет принуждение России к мирным переговорам по ситуации на Украине, сказал он.

Кандидат в министры отметил, что особенно санкции должны коснуться крупных представителей российского нефтяного сектора. Он считает, что такие меры могут заставить Россию сесть за стол переговоров. «Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», – заявил Бессент во время слушаний в Сенате.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.