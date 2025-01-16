Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.
По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».
Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.
«У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.
Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.
Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.