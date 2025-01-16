Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

«У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.