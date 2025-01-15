Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

Tекст: Евгения Караваева

Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

«Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.