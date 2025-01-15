Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины
Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.
Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».
«Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.
Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.