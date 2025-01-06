Макрон призвал Украину к реалистичным переговорам по территориальным вопросам

Tекст: Дарья Григоренко

Макрон в ходе своего выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отметил: «Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести», передает РИА «Новости».

Французский лидер подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине будет сложным и длительным процессом, а проведение этих обсуждений без участия Киева недопустимо. Он также указал на важность того, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе.

Макрон также заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль в убеждении России начать переговоры. Подчеркивая важность этого шага, он указал на необходимость участия Брюсселя в вопросах европейской безопасности.

В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.