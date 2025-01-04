Блинкен усомнился в способности Киева «вернуть» территории

Госсекретарь США Блинкен усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным возвращение Украиной территорий, вошедших в состав России. Он отметил, что с практической точки зрения линия фронта на Украине в обозримом будущем вряд ли сильно изменится. Украина всегда будет заявлять права на эти территории, однако, по мнению Блинкена, важно понять, сможет ли она при поддержке других стран вернуть утраченные земли, передает РИА «Новости».

Во время интервью New York Times Блинкен подчеркнул, что вопрос не в уступке территорий, а в нахождении способа их возвращения. Однако прямого ответа на вопрос о том, придется ли Киеву уступить контролируемые Россией территории, он не дал. Блинкен добавил, что для достижения долгосрочного перемирия Украине необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО.

Ранее Блинкен признавал, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет сложной темой в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Он заявил, что это будет важным пунктом, требующим тщательного рассмотрения и обсуждения.

Между тем сообщалось, что за год увеличилось вдвое число украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, достигнув 38%.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.