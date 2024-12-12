Макфол предложил Трампу уступить территории Украины ради НАТО

Макфол предложил Трампу дать Украине членство в НАТО за территориальные уступки

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для журнала Foreign Affairs предложил Трампу предоставить Украине членство в НАТО в обмен на «номинальные уступки территорий» для обеспечения безопасности. Как передает РБК, Макфол считает, что такой компромисс может обеспечить долговременный мир в регионе.

По его мнению, ни одна из сторон конфликта на Украине не близка к победе и не зашла в тупик. Он подчеркнул, что для создания «патовой ситуации на поле боя» и привлечения Москвы к переговорам Трампу необходимо увеличить военную помощь Украине, чтобы продемонстрировать России, что США не оставят Украину без поддержки.

После этого, по мнению Макфола, Трампу следует убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия. Это, вероятно, станет серьезной задачей, так как Зеленскому придется отказаться от стремления вернуть неподконтрольные Киеву территории и решить вопрос с переселением части граждан на запад Украины.

Макфол добавил, что Зеленский и украинский народ не согласятся на уступки без получения членства в НАТО, что компенсировало бы потерю территорий. Макфол считает, что это единственная возможность для Трампа убедить Украину прекратить боевые действия.

Ранее Зеленский в Париже предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО для укрепления позиций страны на переговорах о прекращении конфликта.

Позже Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий под контролем Киева, хотя формально приглашение должно касаться всей Украины в границах 1991 года.

В то же время заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения конфликта.