КМИС: Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, достигла 38% в декабре 2024 года

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», количество украинцев, готовых пойти на уступки ради достижения мира, значительно увеличилось за минувший год. Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) указывают на то, что в декабре 2024 года 38% граждан Украины готовы уступить часть территории ради скорейшего установления мира. В декабре 2023 года этот показатель составлял лишь 19%, а в сентябре 2022 года – всего 8%.

Одновременно с этим, зафиксирован исторический минимум числа украинцев, категорически не готовых к территориальным уступкам. По данным опроса, 51% опрошенных все еще противится идее уступок, хотя в сентябре 2022 года таких было 87%.

Опрос под названием «Омнибус» был проведен всеукраинским форматом с 2 по 17 декабря 2024 года. В ходе исследования использовались телефонные интервью с 985 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.