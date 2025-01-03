Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
На Украине удвоилось число граждан, готовых уступить территории ради мира
КМИС: Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, достигла 38% в декабре 2024 года
За год число украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, увеличилось вдвое и достигло 38%, при этом количество не готовых к таким уступкам граждан составляет исторический минимум в 51%.
Как сообщает РИА «Новости», количество украинцев, готовых пойти на уступки ради достижения мира, значительно увеличилось за минувший год. Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) указывают на то, что в декабре 2024 года 38% граждан Украины готовы уступить часть территории ради скорейшего установления мира. В декабре 2023 года этот показатель составлял лишь 19%, а в сентябре 2022 года – всего 8%.
Одновременно с этим, зафиксирован исторический минимум числа украинцев, категорически не готовых к территориальным уступкам. По данным опроса, 51% опрошенных все еще противится идее уступок, хотя в сентябре 2022 года таких было 87%.
Опрос под названием «Омнибус» был проведен всеукраинским форматом с 2 по 17 декабря 2024 года. В ходе исследования использовались телефонные интервью с 985 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.