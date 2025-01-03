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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    Назван актив, принесший россиянам рекордную прибыль
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Замначальника инспекции РЖД заподозрили в подготовке теракта
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Задержан застреливший хозяина магазина после селфи «Дед Мороз»
    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в Одессе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    28 комментариев
    3 января 2025, 16:44 • Новости дня

    На Украине удвоилось число граждан, готовых уступить территории ради мира

    КМИС: Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, достигла 38% в декабре 2024 года

    Tекст: Ольга Иванова

    За год число украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, увеличилось вдвое и достигло 38%, при этом количество не готовых к таким уступкам граждан составляет исторический минимум в 51%.

    Как сообщает РИА «Новости», количество украинцев, готовых пойти на уступки ради достижения мира, значительно увеличилось за минувший год. Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) указывают на то, что в декабре 2024 года 38% граждан Украины готовы уступить часть территории ради скорейшего установления мира. В декабре 2023 года этот показатель составлял лишь 19%, а в сентябре 2022 года – всего 8%.

    Одновременно с этим, зафиксирован исторический минимум числа украинцев, категорически не готовых к территориальным уступкам. По данным опроса, 51% опрошенных все еще противится идее уступок, хотя в сентябре 2022 года таких было 87%.

    Опрос под названием «Омнибус» был проведен всеукраинским форматом с 2 по 17 декабря 2024 года. В ходе исследования использовались телефонные интервью с 985 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

    Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

    2 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады

    Спикер украинского парламента Стефанчук сообщил о повреждении зданий Рады в результате взрывов в Киеве

    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что «взрывная волна повредила» административные здания Рады. На выложенных им фотографиях можно увидеть выбитые окна и поврежденные осколками кровлю и стены правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО. Украинский Генштаб подтвердил информацию Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.

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    3 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску

    Forbes: Бригада ВСУ понесла потери и развалилась до прибытия в Красноармейск

    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название – Покровск), понесла серьезные потери личного состава и техники, сообщил журнал Forbes.

    Журнал Forbes пишет, что недавно сформированная 155-я механизированная бригада ВСУ, вооруженная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала разваливаться еще до прибытия в Красноармейск, передает РИА «Новости».

    По данным издания, штатная численность соединения должна была составлять около 5,8 тыс. человек, однако 1,7 тыс. из них покинули часть во время подготовки, даже те военные, которые добрались до фронта, проявляют себя плохо. В публикации говорится, что целые батальоны новобранцев из свежих бригад ВСУ готовы бросить соединение при первой возможности.

    Военкор Александр Коц объяснил, что освобожденное Новотроицкое станет плацдармом к наступлению на Красноармейск (Покровск), который ВС России, скорее всего, возьмет в клещи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    2 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Николаевской области Украины нанесен удар по военной базе вооруженных сил Украины под Первомайском, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, после взрыва в пригороде была слышна продолжительная детонация, которая ощущалась даже в центре города, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что на место происшествия выехало большое количество карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    3 января 2025, 09:54 • Новости дня
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил, сообщили в СВР России.

    В СВР сообщили. что западные политические круги обеспокоены снижением способности украинской армии противостоять вооруженным силам России, передает ТАСС.

    По информации Службы внешней разведки России, в этих кругах не исключают скорого обвала обороны Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, СВР России сообщает о готовящемся решении на Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Это требование поступило от американской администрации. Решение, по словам источников СВР, уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.

    По данным СВР, страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Причиной этому служит реальная угроза отправки украинцев на фронт, что вынуждает их искать способы избежать мобилизации.

    Ранее командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

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    2 января 2025, 17:43 • Новости дня
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    3 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» опубликовало российское Министерство обороны.

    Удар реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорный пункт и пункт управления украинскими дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар позволил продвинуться штурмовикам группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

    Ранее ВС России поразили опорный пункт украинских военных в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    3 января 2025, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последнюю неделю нанесли 12 групповых ударов и один массированный по объектам энергетики, обеспечивавшим украинский ВПК, сообщило Минобороны России.

    С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года высокоточное оружие и ударные дроны поразили объекты энергетики ВПК Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха сборки, места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных боевиков.

    Напомним, в 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в Одессе

    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в ТЦК Одессы

    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в Одессе
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные граждане из Азербайджана и Грузии замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе, подтвердил представитель подпольной организации «Дозор».

    Иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были выявлены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, сообщает ТАСС. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что присутствие иностранных граждан зафиксировано в Одессе.

    «Факт присутствия иностранных граждан пока отмечается в Одессе. Имеются факты устройства в ТЦК граждан Азербайджана и Грузии, чьи диаспоры представлены в Одессе», – заявил представитель подполья.

    По данным «Дозора», впервые об иностранных наемниках в рядах сотрудников ТЦК было сообщено в ноябре прошлого года. Организация также опубликовала подтверждающее видео.

    Ранее представители подполья сообщили, что мобилизованные жители Украины начали активно обращаться к ним с целью передачи информации.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая ужесточена законом, вступившим в силу 18 мая 2024 года. Несмотря на это, ВСУ продолжают сталкиваться с серьезным дефицитом личного состава. По данным ТАСС, с февраля 2022 года ВСУ потеряли более 900 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудники МВД Грузии, привлеченные на Украину в качестве наемников, разместились в жилом секторе города Константиновка в ДНР.

    Между тем в территориальных центрах комплектования на Украине появились иностранные наемники с лицами, скрытыми за шевронами иностранных государств.

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    3 января 2025, 08:30 • Новости дня
    В Киеве произошла серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

    В Киеве произошла серия взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве несколько раз прозвучала серия взрывов, сообщил украинский телеканал.

    Украинский телеканал ТСН сообщил, что в столице Украины прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно информации, поступившей позже, телеканал уведомил о новых, повторных взрывах, которые также были слышны в различных районах города.

    Ранее в результате взрывов в Киеве получили повреждения административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата.

    До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

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    2 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине

    Зеленский не принял решение относительно попытки переизбрания на пост президента Украины

    Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

    Зеленский заявил, что «не знает, как закончится» конфликт на Украине. «Если я сделаю больше, чем могу – тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что его нынешний «фокус» не на этом решении, «это не является сегодняшней целью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение. После 20 мая Зеленский утратил легитимность, сейчас Рада остается единственным законным органом власти в стране.


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    3 января 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ

    Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе Ливельсбергер оказался членом обучающего ВСУ подразделения армии США

    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
    @ Tan Jingjing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине». Также в соцсетях есть фото Ливельсбергера в футболке с украинским лозунгом.

    «Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве», – приводит слова шерифа РИА «Новости».

    Указанная группа находится под контролем командования специальных операций США и занимается подготовкой украинских военных.

    На фотографиях в соцсетях Ливельсбергер был замечен в одежде с нацистской проукраинской символикой, включая футболку с лозунгом «Слава Украине» (считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций).

    По информации Associated Press, Ливельсбергер «служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине». Также он служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Однако агентство не уточняет в какие годы он служил в той или иной стране.

    «Мы также выяснили, что подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле», – сообщил Макмахилл. Он уточнил, что «один из пистолетов был найден у ног» Ливельсбергера внутри машины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel. Подозреваемым в подрыве Tesla Cybertruck оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в армии США.


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    2 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Фицо пригрозил сократить помощь украинцам в Словакии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо в видеообращении предупредил о том, что его партия Smer-SD может поддержать сокращение помощи украинским гражданам, находящимся в Словакии, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в контексте прекращения транзита газа через территорию Украины.

    Премьер Словакии подчеркнул, что Smer-SD готова обсуждать и договариваться с партнерами по коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном уменьшении поддержки для украинцев. Он выразил надежду на то, что коалиционные партнеры осознают серьезность ситуации.

    Фицо считает, что меры могут стать ответом на действия Киева, и предупредил, что партия не исключает возможность корректировки политики в отношении поддержки украинцев в случае продолжения проблем с транзитом газа. Видеообращение главы правительства было размещено на странице Smer-SD в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие, и выясняла, какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины.

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    3 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании украинцев как дешевой рабочей силы на Западе

    Зеленский обвинил западные страны в использовании украинцев в качестве дешевой рабочей силы

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые из западных стран используют украинцев как дешевую рабочую силу, а безработных беженцев хотят вернуть на Украину, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев. Так оно и есть», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Он подчеркнул, что западные лидеры публично на эту тему говорить не хотят, хотя он и предлагал им поднять ее на пресс-конференции. Зеленский рассказал, что западные общества по-разному относятся к присутствию украинцев.

    «Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: «Вы их заберите», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на данный момент, по информации El Pais, от шести до десяти млн украинцев продолжают оставаться за границей.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину; президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины.

    Кроме того, выяснилось, что известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Российские военные не дали ВСУ провести штурм потерянных позиций
    Российские военные не дали ВСУ провести штурм потерянных позиций
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России предотвратили прибытие штурмовой группы украинских военных, планировавших отбить утерянные позиции, контратаку сорвали с помощью FPV-дронов.

    Операторы ударных дронов группировки «Запад» засекли БМП ВСУ, которая под прикрытием танка пыталась довезти штурмовиков для контратаки, пояснили в Минобороны, передает ТАСС.

    Как БМП, так и танк были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов.

    В конце декабря российский FPV-дрон группировки «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

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    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Как Белоусов меняет российскую военную машину

    Одним из ключевых военно-политических событий 2024 года стали изменения в руководстве Минобороны России. Министерство возглавил первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Почему гражданский человек, экономист, стал наиболее уместной кандидатурой в качестве руководителя военного ведомства, и каких результатов ему уже удалось добиться? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

      Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Время эпатажных фриков уходит

      Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Русское кино набрало высоту

      2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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