Фицо: Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет треть территории

Tекст: Дарья Григоренко

Фицо сообщил, что Украина не получит приглашения в НАТО, а Россия не откажется от Крыма и других подконтрольных регионов. По его словам, Украине придется смириться с потерей примерно трети своей территории. Он подчеркнул, что продолжение конфликта не приносит Украине ничего, кроме потери земель, передает ТАСС со ссылкой на Dennikn.

Фицо выразил мнение, что украинцы, если они продолжат текущую политику, могут столкнуться с дальнейшими потерями. Он считает, что Украина продолжит терять территории, если не изменит курса. На фоне этого премьер-министр Словакии добавил, что Евросоюз, вероятно, умножит свои усилия по принятию Украины в сообщество.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.

Ранее представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на предложение словацкого президента Петера Пеллегрини о территориальных уступках ради мира с Москвой, назвав такой подход опасным. В четверг Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, ей предоставят вместо этого гарантии безопасности.