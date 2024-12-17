У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
Зеленский потребовал у НАТО системы ПВО после отказа пригласить Украину в военный альянс
Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.
В своем Telegram-канале украинский лидер подчеркнул, что страна нуждается в 12-15 таких системах и выразил надежду на наличие политической воли у западных партнеров для исполнения этих обязательств, передает РИА «Новости».
«И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров», – заявил Зеленский.
Он также добавил, что эти обязательства по поставке систем ПВО были даны Западом после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в рамках укрепления своей обороноспособности.
Ранее Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, отмечая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что действия Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.