Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Экс-спикер Рады: Политика Зеленского обнуляет шансы Украины на вступление в НАТО
Экс-спикер Рады: Перспективы вступления Украины в НАТО стремятся к нулю из-за политики Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что действия Владимира Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.
«То, что просит Зеленский, – это абсолютное невежество. «Дайте нам приглашение в НАТО». Я против этого», – заявил Разумков в интервью украинской журналистке Елене Курбановой, передает ТАСС.
По его словам, «приглашение в НАТО – это билет на поезд, который неизвестно когда отправится. Неизвестно, какого числа, из какого города, с какой станции и что еще нужно сделать Украине, чтобы туда попасть».
Разумков также отметил, что международные партнеры Украины предупреждают: если Киев продолжит текущую международную политику, перспективы вступления в НАТО и получения гарантий безопасности стремительно упадут до нуля. Альтернативой, по мнению политика, могут стать гарантии от США и стран «Большой семерки» вне НАТО.
Разумков подчеркнул, что риторика Зеленского, действенная в начале конфликта, уже устарела. На Украине недавно активизировались дискуссии о возможном приглашении в НАТО. Зеленский даже обещал, что в случае присоединения к альянсу Украина не будет требовать исполнения пятой статьи договора о коллективной обороне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия выразила готовность участвовать в миссии миротворцев на Украине. Украина попросила Запад предоставить 20 систем ПВО для укрепления обороны. Белый дом ожидает, что Россия может запустить ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни.