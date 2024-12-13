Экс-спикер Рады: Перспективы вступления Украины в НАТО стремятся к нулю из-за политики Зеленского

Tекст: Денис Тельманов

«То, что просит Зеленский, – это абсолютное невежество. «Дайте нам приглашение в НАТО». Я против этого», – заявил Разумков в интервью украинской журналистке Елене Курбановой, передает ТАСС.

По его словам, «приглашение в НАТО – это билет на поезд, который неизвестно когда отправится. Неизвестно, какого числа, из какого города, с какой станции и что еще нужно сделать Украине, чтобы туда попасть».

Разумков также отметил, что международные партнеры Украины предупреждают: если Киев продолжит текущую международную политику, перспективы вступления в НАТО и получения гарантий безопасности стремительно упадут до нуля. Альтернативой, по мнению политика, могут стать гарантии от США и стран «Большой семерки» вне НАТО.

Разумков подчеркнул, что риторика Зеленского, действенная в начале конфликта, уже устарела. На Украине недавно активизировались дискуссии о возможном приглашении в НАТО. Зеленский даже обещал, что в случае присоединения к альянсу Украина не будет требовать исполнения пятой статьи договора о коллективной обороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия выразила готовность участвовать в миссии миротворцев на Украине. Украина попросила Запад предоставить 20 систем ПВО для укрепления обороны. Белый дом ожидает, что Россия может запустить ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни.