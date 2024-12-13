Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Украина вновь попросила Запад срочно поставить 20 систем ПВО
Глава МИД Украины Сибига обратился к Западу с просьбой о поставке ПВО NASAMS, HAWK, IRIS-T
На фоне недавних атак на объекты Украины, глава МИД страны Андрей Сибига призвал Запад срочно предоставить 20 систем ПВО, чтобы укрепить оборону Киева.
Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига вновь обратился к странам Запада с просьбой о срочной поставке 20 систем ПВО, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на фоне недавних ударов по объектам на Украине, которые произошли в пятницу. Андрей Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в системах ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T.
Сибига особо отметил необходимость быстрой реакции со стороны западных стран в предоставлении указанной помощи. Он подчеркнул, что эти системы ПВО имеют критическое значение для обеспечения безопасности Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к НАТО за помощью в предоставлении 20 систем противовоздушной обороны, включая Hawk и NASAMS, а генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости сделать приоритетными поставки ПВО Украине, несмотря на отсутствие избытка таких систем в мире.