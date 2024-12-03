В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к НАТО за помощью в предоставлении 20 систем противовоздушной обороны, включая Hawk и NASAMS.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного предоставления НАТО 20 систем противовоздушной обороны, чтобы предотвратить энергетический блэкаут, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, Украина уже уведомила партнеров о своих потребностях и получила положительный отклик. «Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута», – сказал Сибига.
Министр отметил, что обсудит на встрече глав МИД стран НАТО ситуацию в энергетическом секторе Украины после последней ракетной атаки России. Он подчеркнул, что Россия стремится лишить страну возможности производить электроэнергию, поэтому Украине необходима значительная поддержка и солидарность международных партнеров.
Сибига выразил благодарность союзникам за быструю реакцию на запрос и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление так называемого воздушного щита. В случае получения систем ПВО, ВСУ смогут более эффективно защищать критически важные объекты энергетической инфраструктуры страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о помощи Украине на сумму 62 млрд долларов при президенте Джо Байдене, Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов, а Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды.