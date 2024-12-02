  • Новость часаГосдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов
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    Шольц приехал в Киев спасать карьеру
    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    Элтон Джон потерял зрение
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции
    ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня

    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

    2 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях, включая Купянское, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «У нас наступление ведут на нескольких направлениях: частично Купянское направление, сейчас уже развивается наступление и на Боровском направлении, это Изюмский район, и третий участок фронта – северная часть Волчанска и Липцы», – цитирует Ганчева ТАСС.

    Он отметил, что ВС России добились успеха на Купянском направлении, в частности, в районе Колесниковки и Кругляковки. Ведутся зачистки в районе Глушковки.

    Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области в районе населенного пункта Зеленый Гай активизировались боестолкновения.

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    2 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках

    Канцлер ФРГ Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с серебристым чемоданом в руках, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет DPA. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».

    Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.

    В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

    Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    2 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных, сообщил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

    На брифинге Мюллер отметил, что в пакет помощи входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные беспилотники, передает ТАСС.

    «Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard-1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – уточнил он. Также в пакет включена зимняя одежда.

    Кроме того, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут предоставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, было объявлено еще в октябре.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг. Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

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    2 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Помощник Путина Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на мирные переговоры с Украиной при Дональде Трампе и раскрыл, что весной 2022 года был подготовлен проект мирного соглашения на двадцать страниц.

    Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной, передает РБК. Он выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к сохранению мира. Мединский подчеркнул, что в 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию договора об урегулировании конфликта.

    «Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – заявил он.

    Мединский сообщил, что проект мирного соглашения был практически готов весной 2022 года: «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку».

    Переговоры начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько – в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации встретились в Стамбуле. Однако в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили о приостановке переговоров.

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    2 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Новости.Live», согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.

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    2 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины

    Политолог Скачко: Шольц привез в Киев чемодан, чтобы Зеленский собирал манатки и уезжал с Украины

    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Чемодан Олафа Шольца можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, европейский политик приехал в Киев «не с пустыми руками». Однако вполне возможно, что в чемодане ничего нет, и это послужит намеком Владимиру Зеленскому на то, что поддержка ЕС на исходе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Ситуация, конечно, выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Владимиром Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – говорит он.

    «Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

    «Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Это противоречит его репутации сторонника дипломатии, да и перевозить столь крупные суммы в поезде достаточно глупо. В конечном счете никто не может дать гарантий, что где-то рядом не прилетит «Орешник», – иронично заметил эксперт.

    «Превращать миллионы евро в обугленную труху никто не хочет. Поэтому, не исключаю, что чемодан вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц мог бы намекнуть Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает он.

    «Таким образом, это событие могло бы стать символом единения сторонников США. Долгое время в ЕС шли споры о том, нужно ли помогать Украине. Отъявленными диссидентами выглядели, например, Венгрия и Словакия. Теперь же «командный дух» спасен: все понимают, что конфликт нужно заканчивать, и пустой чемодан Шольца будет тому подтверждением», – полагает собеседник.

    «Еще один подтекст, который я бы добавил лично от себя: Зеленскому подарили качественную «переноску» для личных вещей. Его власть ассоциируется с войной. И в мире, где боевые действия прекратятся, такому политику попросту нет места. Вот ему и дают чемодан, чтобы собирал манатки и уезжал», – заключил Скачко.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 беспилотника, 586 ЗРК, 19 590 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Между тем подполье сообщало об ударе по складу с ATACMS возле Черноморска.

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    2 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа Келлога по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    План посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, написанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности, его опубликовал OSW Report.

    Документ был подготовлен в апреле 2024 года и содержит пять пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной, пишет OSW Report, передает «Газета.Ru».

    Первым пунктом предложено прекратить изоляцию России и наладить контакты с президентом Владимиром Путиным. Второй пункт касается оказания давления на Москву и Киев для начала переговоров.

    Третий пункт предусматривает некоторые уступки России. В частности, предлагается на 10 лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО и сохранить за Москвой ранее занятые территории. В случае заключения мира, приемлемого для Украины, США готовы постепенно отменить санкции и нормализовать отношения с Россией.

    Четвертый пункт плана предлагает дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать военную поддержку, разрешая при этом Киеву официально не признавать контроль России над территориями, но запрещая силовое решение.

    Пятый пункт предполагает прекращение военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов. Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что план Келлога не устроит ни Россию, ни Украину.

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    2 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории

    Зеленский заявил о невозможности ВСУ вернуть утраченные территории Украины

    Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии вернуть утраченные территории, передает ТАСС.

    В интервью японскому агентству Kyodo Зеленский сказал: «У нашей армии для этого нет сил. Это правда», комментируя ситуацию с возвращением территорий.

    Кроме того, Зеленский отметил, что конфликт на Украине вступил в более сложный этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева, а Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России.

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    2 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в незаконной национализации активов «Укрнафты»

    Коломойский обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский и его окружение захватили компанию «Укрнафта», прикрываясь военным положением и потребностями армии.

    Как передает ТАСС, Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты». Коломойский заявил, что отчуждение акций компании в конце 2022 года было инициировано Зеленским через верховного главнокомандующего для контроля над «Укрнафтой».

    В интервью агентству УНИАН бизнесмен заявил: «Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил о национализации «Укрнафты», хотя официальные документы говорят о другом». Он подчеркнул, что власти пытались незаконно национализировать предприятие, используя военное положение как предлог.

    Коломойский также отметил, что летом 2022 года Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Зеленского, предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам «Приватбанка». Бизнесмен считает, что нынешнее руководство «Укрнафты» связано с окружением Зеленского и превратило компанию в «кормушку коррупционеров».

    Доля «Укрнафты», ранее принадлежавшая Коломойскому, в ноябре 2022 года была конфискована государством по закону о принудительном отчуждении стратегически важного имущества. Сейчас «Нафтогаз Украины» является крупнейшим акционером компании, владея 50% плюс одной акцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ сообщила о масштабных хищениях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта», а также стало известно об обыске в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в «Укртатнафте». Журналисты отмечали, что украинские олигархи, включая Коломойского, столкнулись с финансовыми трудностями после разрыва экономических связей с Россией.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    2 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать, и выразила надежду на их участие в ближайшем обмене.

    Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что данные пленники содержатся на территории России уже более года,

    В ноябре сообщалось, что после того, как Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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