Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории и не вступит в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в результате конфликта с Россией Украина потеряет треть своей территории, передает ТАСС.

Он добавил, что США и их союзники не предложат Украине приглашения в НАТО, но могут предоставить гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск.

«Я считаю, что это будет предательством украинцев, если это назовут счастьем для Украины», – подчеркнул Фицо.

По мнению Фицо, единственным решением конфликта является прекращение огня и начало переговоров. Он отметил, что Украина втянулась в историю, которая не может закончиться благоприятно для страны, и подчеркнул, что территория будет потеряна, а приглашения в НАТО не последует.

Фицо также сообщил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО.

«Пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО», – подчеркнул премьер Словакии.

Ранее Фицо подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между Россией и странами Запада и против появления нового железного занавеса в Европе, а также выразил несогласие с расширением НАТО за счет Украины и против полного финансирования Киевом в случае прекращения поддержки со стороны США.

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО.