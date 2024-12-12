Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.0 комментариев
Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории
Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории и не вступит в НАТО
Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, ей предоставят вместо этого гарантии безопасности, заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в результате конфликта с Россией Украина потеряет треть своей территории, передает ТАСС.
Он добавил, что США и их союзники не предложат Украине приглашения в НАТО, но могут предоставить гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск.
«Я считаю, что это будет предательством украинцев, если это назовут счастьем для Украины», – подчеркнул Фицо.
По мнению Фицо, единственным решением конфликта является прекращение огня и начало переговоров. Он отметил, что Украина втянулась в историю, которая не может закончиться благоприятно для страны, и подчеркнул, что территория будет потеряна, а приглашения в НАТО не последует.
Фицо также сообщил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО.
«Пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО», – подчеркнул премьер Словакии.
Ранее Фицо подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между Россией и странами Запада и против появления нового железного занавеса в Европе, а также выразил несогласие с расширением НАТО за счет Украины и против полного финансирования Киевом в случае прекращения поддержки со стороны США.
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО.