30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Премьер Словакии напомнил о роли СССР в победе над фашизмомПравда и победа
Фицо заявил о невозможности победы над фашизмом без Советского Союза
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение посетить Москву в мае 2024 года для участия в торжествах 80-летия окончания Второй мировой войны, отдавая дань уважения советским воинам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении заявил, что победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия Советского Союза, сообщает ТАСС.
«Победа над фашизмом без бывшего Советского Союза была бы невозможной», – сказал Фицо.
Фицо добавил, что намерен посетить Москву в мае следующего года для участия в торжествах, посвященных 80-летию окончания войны. При этом он сообщил, что его намерение посетить Россию вызвало критику со стороны словацкой либеральной оппозиции. Вопрос о его визите обсуждался в Европарламенте с целью осуждения и отмены планов.
«Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда он может, а куда не может ездить», – напомнил Фицо.
Кроме того, Фицо выразил разочарование тем, что Урсула фон дер Ляйен осталась главой Еврокомиссии, а Кая Каллас будет руководить европейской дипломатией. Он осудил отсутствие у ЕС собственной внешней политики и подражание США, а также раскритиковал политику войны на Украине.
«Мы длительное время осуждаем Еврокомиссию за то, что у нее нет собственной внешней политики и она только слепо копирует США. Мы открыто отвергаем политику войны на Украине, как и бессмысленные решения, например, ввести ввозные пошлины на китайские электромобили», – сказал Фицо.
Также Фицо сообщил о предстоящем визите в Бразилию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Бразилия и Китай могут сыграть решающую роль в прекращении боевых действий.
Фицо выразил несогласие с расширением НАТО за счет Украины и выступил против полного финансирования Киевом своих расходов в случае прекращения поддержки со стороны США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Роберт Фицо заявил, что не боится европейской критики за свой визит на парад Победы в Москве, подчеркнув суверенитет Словакии в этом решении.
Также сообщалось, что словацкие власти начали расследование возможной подготовки терактов на критическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба», с участием граждан Словакии и Украины.