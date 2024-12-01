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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    12 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    20 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    1 декабря 2024, 01:26 • Новости дня

    Премьер Словакии напомнил о роли СССР в победе над фашизмом

    Правда и победа

    Фицо заявил о невозможности победы над фашизмом без Советского Союза

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение посетить Москву в мае 2024 года для участия в торжествах 80-летия окончания Второй мировой войны, отдавая дань уважения советским воинам.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении заявил, что победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия Советского Союза, сообщает ТАСС.

    «Победа над фашизмом без бывшего Советского Союза была бы невозможной», – сказал Фицо.

    Фицо добавил, что намерен посетить Москву в мае следующего года для участия в торжествах, посвященных 80-летию окончания войны. При этом он сообщил, что его намерение посетить Россию вызвало критику со стороны словацкой либеральной оппозиции. Вопрос о его визите обсуждался в Европарламенте с целью осуждения и отмены планов.

    «Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда он может, а куда не может ездить», – напомнил Фицо.

    Кроме того, Фицо выразил разочарование тем, что Урсула фон дер Ляйен осталась главой Еврокомиссии, а Кая Каллас будет руководить европейской дипломатией. Он осудил отсутствие у ЕС собственной внешней политики и подражание США, а также раскритиковал политику войны на Украине.

    «Мы длительное время осуждаем Еврокомиссию за то, что у нее нет собственной внешней политики и она только слепо копирует США. Мы открыто отвергаем политику войны на Украине, как и бессмысленные решения, например, ввести ввозные пошлины на китайские электромобили», – сказал Фицо.

    Также Фицо сообщил о предстоящем визите в Бразилию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Бразилия и Китай могут сыграть решающую роль в прекращении боевых действий.

    Фицо выразил несогласие с расширением НАТО за счет Украины и выступил против полного финансирования Киевом своих расходов в случае прекращения поддержки со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Роберт Фицо заявил, что не боится европейской критики за свой визит на парад Победы в Москве, подчеркнув суверенитет Словакии в этом решении.

    Также сообщалось, что словацкие власти начали расследование возможной подготовки терактов на критическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба», с участием граждан Словакии и Украины.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Названо число участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

    В перестрелке на Большой Никитской улице в Москве участвовали до восьми человек

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы на Большой Никитской улице в конфликте со стрельбой участвовали до восьми человек, сообщили в правоохранительных органах.

    Представитель правоохранительных органов сообщил, что в конфликте со стрельбой у кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы участвовало до восьми человек, передает ТАСС.

    В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском участников этого происшествия.

    Напомним, на Большой Никитской улице в Москве между двумя посетителями кафе произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого предположительно из травматического оружия.

    По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Полиция разыскивает троих подозреваемых в стрельбе у кафе на Большой Никитской в Москве.

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    28 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах.

    «Вы будете видеть, как она (Европа – прим. ВЗГЛЯД) сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», – цитирует Ковальчука ТАСС.

    Связанных с Россией исследователей отстраняют с 1 декабря от работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.

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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    30 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС

    Украина из-за нехватки электричества обратилась за импортом к пяти странам ЕС

    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за дефицита электричества Украина запросила импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час, сообщает Минэнерго Украины.

    Украинское ведомство сообщило, что Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран, передает ТАСС.

    В прогнозе на текущие сутки указано, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объем импорта составит 11 747 МВт в час, а максимальная мощность в отдельные часы достигнет 1 165 МВт.

    Ведомство также призвало граждан Украины экономить электроэнергию и не использовать одновременно мощные бытовые приборы. Это необходимо для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита.

    По информации украинских властей, страна потеряла около 9 ГВт генерации с весны, что составляет около 50% всех мощностей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% тепловой и треть гидрогенерации повреждены.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему энергетика Украины еще жива.

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    30 ноября 2024, 11:46 • Новости дня
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия заработала более 115 млрд долларов, вытеснив российский газ с европейского рынка, сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, Норвегия получила более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского газа с европейского рынка, передает ТАСС.

    При этом Корчунов отметил, что, несмотря на значительные финансовые выгоды, Норвегия пошла на ухудшение двусторонних отношений с Россией.

    Норвежские компании прекратили свою деятельность в России, а двусторонняя торговля почти полностью остановилась.

    По словам посла, такие действия Осло не только нанесли ущерб традиционно крепким торгово-экономическим связям, но и показали готовность пожертвовать полноценными отношениями ради финансовой выгоды.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро).

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    30 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ

    Директор «Мен тревел» в Москве задержан за организацию туров для ЛГБТ-сообщества

    В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Директор туристического клуба «Мен тревел» в Москве задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщили в правоохранительных органах.

    По данным правоохранительных органов, директор туристической фирмы «Мен тревел» 48-летний Андрей Котов за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), как по территории России, так и за рубеж, передает ТАСС.

    Задержание произошло во время подготовки тура в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Вину в содеянном он не признал.

    Туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте текущего года. Официально его основной вид деятельности заявлен как зрелищно-развлекательный.

    Ранее силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

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    28 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.

    В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

    Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

    Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.

    Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

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    30 ноября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
    В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ (запрещено в России), проверки коснулись, в том числе, клуба Arma ( бывший «Мутабор»), где проходила сканадальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

    В Москве прошли рейды в ряде ночных клубов, в числе проверенных заведений оказался клуб Arma, ранее известный как «Мутабор». В этом заведении в декабре 2023 года проходила скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, передает RT со ссылкой на Telegram-канал  Mash.

    В МВД уточнили, что сотрудники полиции провели ночные рейды в нескольких московских клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице выявлена пропаганда идеологии ЛГБТ. По словам представителя агентства, «в ходе проверки заведения полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

    Кроме того, проверка проводилась не только на Складочной улице. Сотрудники правоохранительных органов также посетили клубы Arma, ранее известный как «Мутабор», и Mono. В этих заведениях также были проведены мероприятия в рамках борьбы с запрещенной пропагандой.

    Ранее в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    После проверки правоохранительными органами этой вечеринки многие концерты звезд были отменены.

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    28 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Полиция объявила в розыск трех человек после стрельбы в Москве

    Полиция разыскивает троих подозреваемых в стрельбе у кафе на Большой Никитской

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция ищет троих подозреваемых, которые скрылись на двух машинах после стрельбы в центре Москвы на Большой Никитской улице, сообщили в правоохранительных органах.

    Московская полиция ведет розыск трех человек, которые подозреваются в участии в стрельбе возле кафе на Большой Никитской улице.

    По словам представителя полиции, трое подозреваемых скрылись на двух автомобилях, и в настоящее время их местоположение неизвестно, передает ТАСС.

    Участникам этого происшествия может грозить до семи лет лишения свободы за их участие в конфликте со стрельбой. Полицейские продолжают проверять все версии и устанавливать другие возможные детали случившегося.

    Ранее на Большой Никитской улице между двумя посетителями кафе произошел конфликт,  один из мужчин выстрелил в другого предположительно из травматического оружия. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, один человек был ранен.

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    28 ноября 2024, 05:57 • Новости дня
    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны не смогут заменить США в поставках оружия Украине из-за ограниченных возможностей промышленности и зависимости украинской армии от американских боеприпасов, сообщило Bloomberg.

    Как отметили обозреватели, европейские страны не смогут восполнить недостаток вооружений у украинской армии, если новая администрация США откажется от предоставления военной помощи Киеву. ВСУ критически зависят от поставок американских боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, в то время как Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что победа на выборах Дональда Трампа может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае страны Старого Света будут вынуждены не только обеспечивать собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине без поддержки Вашингтона.

    Напомним, согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине. При этом 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

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    30 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Спецназ очистил площадь перед парламентом в Тбилиси от митингующих

    В Грузии спецназ разогнал митингующих у парламента, возникли столкновения

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ полностью разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси, столкновения продолжились выше по проспекту Руставели, где демонстранты построили баррикады.

    Сотрудники сил специального назначения полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом в Тбилиси, передает ТАСС. Митингующие переместились выше по проспекту Руставели, где построили баррикады из деревянных стульев и мусорных урн. В ответ правоохранители применили дымовые шашки и слезоточивый газ, но дальше площади пока не продвигаются.

    В ходе разгона протестов спецназом производились задержания, однако точное число задержанных неизвестно. Также поступает информация о пострадавших среди участников митинга. Министерство внутренних дел Грузии ранее предупреждало митингующих о необходимости соблюдения законности.

    Митинг у здания парламента начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена до конца 2028 года отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз и от бюджетных грантов ЕС. Причиной этому стали постоянные требования ЕС, включая отмену принятых законов и введение санкций против грузинских властей.

    На фоне этих заявлений граждане начали собираться у здания парламента, что переросло в массовую акцию протеста и столкновения с полицией. В результате конфликта пострадали не только митингующие, но и стражи порядка, а также представители СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько тысяч человек вышли выразить протест в Тбилиси против заявления премьер-министра Грузии о заморозке обсуждения об интеграции с ЕС до 2028 года. Несколько тысяч радикально настроенных сторонников оппозиции блокировали здание парламента на проспекте Руставели, они подожгли электрические кабели и отключили освещение и камеры.

    В то же время председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил газете ВЗГЛЯД, что Еврокомиссия планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, что в любом случае вызвало бы митинги протеста и дестабилизацию в стране.

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    28 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Европарламент утвердил резолюцию о поставках оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент утвердил резолюцию, в которой призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Киеву и расширить санкции против России.

    ЕП утвердил резолюцию, в которой содержатся призывы к странам Европейского союза увеличить поставки оружия на Украину и расширить санкции против России, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал предоставить срочную помощь Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны, а депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    30 ноября 2024, 00:14 • Новости дня
    Грузовик убил на МКАД оформлявшего другое ДТП таксиста

    Грузовик на 95-м км МКАД врезался в столкнувшиеся такси, один человек погиб, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    На 95-м километре внешней стороны МКАД в Москве грузовик протаранил два столкнувшихся ранее такси, в одном из которых водители оформляли протокол. В результате один из таксистов погиб.

    Как сообщает РИА «Новости», на внешней стороне 95-го километра МКАД произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще один пострадал. По предварительной информации, водитель грузовика врезался в автомобили такси «Фольксваген» и «Киа», которые стояли после мелкого ДТП.

    В результате столкновения водитель автомобиля «Киа», находившийся на заднем пассажирском сиденье «Фольксвагена» для составления европротокола, погиб. Водитель другого такси получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Движение на участке дороги затруднено на протяжении полутора километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на внутренней стороне 63-го километра МКАД в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения на участке в два с половиной километра. На МКАД произошла дорожная авария с участием шести автомобилей, в результате ДТП один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщали в Госавтоинспекции. ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение затруднено, сообщали в дептрансе столицы.

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