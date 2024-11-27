Tекст: Евгения Караваева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве, передает ТАСС. Он выразил радость от приглашения президента России Владимира Путина.

Фицо подчеркнул, что проявляет исключительный интерес к празднованию победы над фашизмом, которое пройдет в российской столице. «Я с удовольствием принимаю официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в этих важных торжествах», – написал он на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ).

80-летие окончания Великой Отечественной войны – значимое событие и для России, и для международного сообщества. Участие Фицо в этих мероприятиях подчеркивает важность исторической памяти и укрепления дипломатических связей между Словакией и Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить парад Победы в российской столице в 2025 году, считая это личным долгом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена пригласить зарубежных лидеров на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.